РФ признала неспособность создавать спутники

Доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках связи достигает 70 процентов, сообщает РИА Новости

«Сейчас, к сожалению, ситуация такова, что, как правило, российские компании, которые производят спутники, на 70 процентов зависят от электронно-компонентной базы иностранного производства. Процесс этот сложный и долгий по времени, но с каждым годом до 10 процентов мы производим импортозамещение на комплектующие российского производства. Но все равно, высокая зависимость складывается в определенные трудности», — заявил замглавы Россвязи Игорь Чурсин на конференции Satellite Russia.

«Здесь, в этой сложной кооперации, где есть подрядчики второго и третьего уровня, и есть слишком большая зависимость от иностранных электронных компонентов. Здесь довольно-таки много проблем», — сказал Чурсин.

Спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» предназначены для фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России . Их запуск запланирован на 2019 год на одной ракете «Протон». Также в 2020 году планируется запуск спутников «Экспресс АМУ-3» и «Экспресс АМУ-7», а в 2021 году — «Экспресс АМУ-4».

Первый в мире искусственный спутник Земли «Спутник-1» был запущен СССР в октябре 1957 года.