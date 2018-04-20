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РФ признала неспособность создавать спутники
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РФ признала неспособность создавать спутники 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости, Depositphotos, NASA
Доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках связи достигает 70 процентов, сообщает РИА Новости.
«Сейчас, к сожалению, ситуация такова, что, как правило, российские компании, которые производят спутники, на 70 процентов зависят от электронно-компонентной базы иностранного производства. Процесс этот сложный и долгий по времени, но с каждым годом до 10 процентов мы производим импортозамещение на комплектующие российского производства. Но все равно, высокая зависимость складывается в определенные трудности», — заявил замглавы Россвязи Игорь Чурсин на конференции Satellite Russia.
Чиновник отметил, что «Информационные спутниковые системы» по заказу «Космической связи» создают спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103».
«Здесь, в этой сложной кооперации, где есть подрядчики второго и третьего уровня, и есть слишком большая зависимость от иностранных электронных компонентов. Здесь довольно-таки много проблем», — сказал Чурсин.
Спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» предназначены для фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России. Их запуск запланирован на 2019 год на одной ракете «Протон». Также в 2020 году планируется запуск спутников «Экспресс АМУ-3» и «Экспресс АМУ-7», а в 2021 году — «Экспресс АМУ-4».
Первый в мире искусственный спутник Земли «Спутник-1» был запущен СССР в октябре 1957 года.
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