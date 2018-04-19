Автономный подводный «робот-краб» появится в России в этом году

Специалисты компании "Океанос" и Петербургского морского технического университета установят в этом году руку-манипулятор на подводный автономный аппарат типа "глайдер", сообщает пресс-служба компании.

"В 2018 году будет проведена интеграция трехзвенного модуля манипуляторного комплекса на разработанный АО "НПП ПТ "Океанос" подводный автономный аппарат планирующего типа ("глайдер") и начата программа совместных испытаний такой конфигурации, а также опробована система автоматического управления манипулятором с помощью собственного программного обеспечения", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что маниуплятор будет обладать грузоподъемностью 10 килограммов.

"Океанос" завершил очередной этап практических испытаний манипуляторного комплекса для подводных аппаратов различных типов — это полностью инициативная разработка самой компании и Петербургского морского технического университета, начатая в 2016 году, говорится в сообщении.