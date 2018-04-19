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На Земле нашли алмазы из ядра древней погибшей планеты
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На Земле нашли алмазы из ядра древней погибшей планеты 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult.ru
В октябре 2008 года в атмосферу Земли вошел космический объект диаметром 4 м, который взорвался на высоте 37 км над пустыней Нубия в Судане. Этот астероид получил индекс 2008 TC3, и ученым удалось отыскать около полусотни его фрагментов размером 1-10 см, которые объединили в коллекцию «Almahata Sitta». Большинство из них относились к урейлитам и содержали крошечные алмазы неземного происхождения. Проведенные с тех пор при помощи электронного микроскопа исследования показали наличие в алмазах железоникелевых, хромитовых и фосфатных сульфидов. Это роднит их с земными алмазами, но ученые посчитали, что для образования такого вещества нужно чудовищное давление — не менее 20 гигапаскалей. А это, в свою очередь означает, что эти алмазы появились на свет в глубине довольно большой планеты, размером не менее Меркурия, даже ближе к Марсу.
Но если алмазы сформировались в недрах другой крупной планеты, как они оказались внутри астероида? Это привело ученых к созданию гипотезы «планетарного эмбриона» — протоядра будущей планеты, первого кусочка «камня», который сформировался из спрессованной космической пыли в эпоху образования Солнечной системы. Тогда она напоминала «суп», в котором все летало, сталкивалось и смешивалось друг с другом, образуя новые космические тела.
Вероятно, некая планета сформировалась раньше известных нам девяти, в ее недрах успели запуститься процессы образования алмазов, но она не заняла своего места, не получила стабильной орбиты. И была уничтожена в столкновении с иными объектами молодой звездной системы, развалившись на фрагменты, по аналогии с появлением спутников у газовых гигантов. Эти крошечные алмазы из астероида — последние, но самые убедительные следы ее существования.
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