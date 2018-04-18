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Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях
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Российский ответ турбинам Siemens разрушился на испытаниях 

Рамблер 1 час назад
Первая российская газовая турбина большой мощности разрушилась при испытаниях, сообщает «Коммерсант».
Турбины ГТД-110М должны стать альтернативой продукции немецкого концерна Siemens, который не может поставлять их в Россию из-за санкций.
>> Siemens потребовал вернуть «крымские турбины»
Однако во время испытаний в декабре минувшего года опытно-промышленный образец турбины разрушился. По информации издания, причиной произошедшего мог стать дефект ее роторной, то есть вращающейся части.
В связи с поломкой испытания ГТД-110М были приостановлены до ее устранения. Тем не менее сроки окончания испытаний, о которых сообщалось ранее, с середина 2018 года, могут быть сдвинуты.
Турбины ГТД-110М являются совместным проектом «Роснано» и Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха».
Ранее в Крым, на который распространяются санкции ЕС, были поставлены газовые турбины производства Siemens. Дочерняя компания «Ростеха» — «Технопромэкспорт» — заявила, что газовые турбины для электростанций Крыма были куплены на вторичном рынке и модернизированы в России. Siemens пытался вернуть турбины через суд, но проиграл спор.
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