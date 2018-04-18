Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях

Российский ответ турбинам Siemens разрушился на испытаниях

Первая российская газовая турбина большой мощности разрушилась при испытаниях, сообщает «Коммерсант».

Однако во время испытаний в декабре минувшего года опытно-промышленный образец турбины разрушился. По информации издания, причиной произошедшего мог стать дефект ее роторной, то есть вращающейся части.

В связи с поломкой испытания ГТД-110М были приостановлены до ее устранения. Тем не менее сроки окончания испытаний, о которых сообщалось ранее, с середина 2018 года, могут быть сдвинуты.