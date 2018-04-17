Названа дата первого полета крупнейшего самолета

Озвучена дата первого полета крупнейшего в мире самолета

Венчурная аэрокосмическая компания из США Stratolaunch Systems намерена поднять в воздух самолет Scaled Composites Stratolaunch Model 351 летом 2018 года. Об этом ее представители заявили на научной конференции 34th Space Symposium в Колорадо-Спрингс . Впрочем, по мнению экспертов, не исключено, что предполагаемую дату могут сдвинуть на более поздний срок. Это обусловлено сложностью конструкции и использованием принципиально новых конструктивных решений.

Сейчас за спиной у самолета — целый ряд успешно пройденных наземных испытаний. В феврале этого года стало известно, что Scaled Composites Stratolaunch Model 351 в рамках рулежных испытаний достиг скорости 46 миль в час (74 км/ч). Испытания проходили в Мохаве, штат Калифорния. Первые рулежные тесты самолет выполнил еще раньше, а выкатили его 31 мая прошлого года. Тогда же появились первые качественные фотографии почти достроенной крылатой машины.

Стоит отметить, что, хотя малые самолеты способны подниматься в воздух при относительно небольших скоростях, для взлета столь крупной машины потребуется гораздо большая скорость. При этом инженеры сделали все возможное, чтобы облегчить самолет. Компания Scaled Composites применила в конструкции самые передовые композитные материалы.

Самолет выполнен по весьма оригинальной двухфюзеляжной схеме. Он имеет шесть двухконтурных турбореактивных двигателей Pratt & Whitney PW4056. Машина обладает самым большим размахом крыла в истории. Ее также можно считать крупнейшим самолетом. Сразу за Scaled Composites Stratolaunch Model 351 идет советский транспортный самолет Ан-225 («Мрия»), существенно уступающий «американцу» по размаху крыла. Третье место занимает Airbus A340-600. Самым же крупным серийным самолетом в мире и самым большим по пассажировместимости признан знаменитый Airbus A380.

Напомним, авиационно-космическую систему «воздушного старта» Stratolaunch представили еще в 2011 году. Она призвана выводить на низкую околоземную орбиту 6,12 тонны полезного груза. Комплекс включает в себя три главных компонента: гигантский самолет, многоступенчатую ракету и систему, позволяющую объединить эти два сегмента.

Отметим, что «воздушный старт» является способом пуска ракет или самолетов с высоты нескольких километров, куда доставляется запускаемый аппарат. В роли средства доставки чаще всего выступает другой самолет, однако им может быть дирижабль или воздушный шар.