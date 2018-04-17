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В России создали Царь-телефон с кнопками
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В России создали Царь-телефон с кнопками 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Caviar
Российский производитель люксовых смартфонов Caviar представил новую модель под названием Царь-телефон. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Корпус телефона с кнопками имеет шестиугольную форму, символизирующую государственный меч Российской империи, который находится в Государственной Оружейной палате. Экран Caviar Tsar покрыт сапфировым стеклом, а дизайн представлен в двух вариантах: классическом Caviar Tsar Gold из золота и крокодиловой кожи и титановом Caviar Tsar Titanium.
Кроме того, бренд выпустил дополнительный дизайн — Caviar Tsar Heritage (Царь-телефон «Наследие»). Корпус этой модели покрыт гравировкой с узором в национальном стиле и двуглавым орлом. Caviar Tsar Heritage Red изготовлен из красного композитного камня, Caviar Tsar Heritage Gold имеет золотое покрытие.
Стоимость Царь-телефона начинается от 149 тысяч рублей.
В марте Caviar посвятил новый дизайн iPhone X победе Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. Корпус смартфона со всех сторон покрыт золотом. Над изображением Кремля в нижней части располагается гравировка с гербом России. Композицию завершает портрет президента.
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