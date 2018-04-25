Мост в Крым сфотографировали из космоса

Российский космонавт показал фото моста в Крым с борта МКС

Российский космонавт Антон Шкаплеров , находящийся на МКС, опубликовал в своем Instagram сделанные с орбиты фотографии Крыма и строящегося моста через Керченский пролив.

"Продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идет с опережением графика", — отметил Шкаплеров.

Публикация от Anton Shkaplerov (@anton_astrey) 24 Апр 2018 в 9:58 PDT

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край , будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.

Начало движения автомобилей по нему изначально планировали на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика.