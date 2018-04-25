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Мост в Крым сфотографировали из космоса
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Российский космонавт показал фото моста в Крым с борта МКС 

РИА Новости 43 минуты назад
Российский космонавт Антон Шкаплеров, находящийся на МКС, опубликовал в своем Instagram сделанные с орбиты фотографии Крыма и строящегося моста через Керченский пролив.
"Продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идет с опережением графика", — отметил Шкаплеров.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.
Начало движения автомобилей по нему изначально планировали на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика.
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