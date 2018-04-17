NASA «прозевало» опасный астероид, разминувшийся с нашей планетой

Пока весь мир наблюдал за ситуацией, развернувшейся в субботу вокруг Сирии , мимо Земли пролетел довольно крупный астероид размером с футбольное поле. Самое интересное в этой новости то, что астрономы NASA , работающие в обсерватории в Аризоне, обнаружили этот астероид всего лишь за несколько часов до того, как он пролетел мимо нашей планеты, что в очередной раз свидетельствует в пользу необходимости развития наших систем планетарной безопасности.

Спустя всего 21 час с момента обнаружения астероид 2018 GE3 приблизился на весьма дискомфортное (по крайней мере с психологической точки зрения) расстояние с нашей планетой. Со скоростью приблизительно 106 000 километров в час космическая глыба пронеслась на расстоянии, равном половине дистанции между Землей и Луной. По земным меркам это, конечно, не так впечатляет, однако по космическим… Наверняка в момент наблюдения за ним по спинам астрономов не раз пробежал холодок, особенно если учесть размеры этого объекта.

Раз или два в неделю ученые замечают астероиды, приближающиеся к нашей планете на расстояние ближе дистанции между Землей и Луной. Правда в большинстве случаев эти объекты бывают не больше автобуса, максимум частного дома. Размеры же астероида 2018 GE3 больше походят на размеры огромного супермаркета. По предварительным подсчетам, ширина объекта может составлять от 47 до 100 метров, то есть он примерно в 3,6 раза больше объекта, взорвавшегося над сибирской тайгой в 1908 году. При этом объем энергии, выделившейся в результате этого взрыва, оказался в 185 раз больше, чем при взрыве сброшенной бомбы на Хиросиму.

Вполне несложно представить, какие последствия нас ожидали бы, если бы астероид 2018 GE3 «решил» сменить направление и направиться прямо к Земле.

«Упади 2018 GE3 на Землю — это вызвало бы не глобальные, но региональные разрушения. Вполне возможно, что объект частично развалился бы при входе в атмосферу. Тем не менее это довольно крупный астероид. Он в очередной раз продемонстрировал, что даже большие космические камни могут удивлять своим неожиданным появлением. Астероид был впервые обнаружен менее чем за сутки до максимального сближения с нашей планетой», — комментирует портал SpaceWeather.com.

Сложность обнаружения астероидов в первую очередь связана с их размерами и низким альбедо (отражательной особенности). Кроме того, они двигаются очень быстро, поэтому их довольно сложно отследить.