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Рогозин анонсировал отправку модуля «Луна-25»
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Рогозин анонсировал отправку модуля «Луна-25» на естественный спутник в 2019 году 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Посадочный модуль «Луна-25» будет отправлен на естественный спутник в будущем году, а после 2025 года планируется запуск станций, которые будут работать на орбите и на поверхности Луны, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, передаёт ТАСС.
«Что касается Луны, мы в 2019 году собираемся отправить станцию «Луна-25», это будет малый посадочный модуль, который должен прилуниться», — отметил чиновник.
Он отметил, что данная миссия будет организована в целях оценки инженерно-конструкторских решений для больших лунных аппаратов.
«После 2025 года ещё последуют станции в том числе, которые будут работать на орбите Луны, посадочные модули, которые будут спускаться на Луну, входить в слой грунта», — уточнил Рогозин.
Одновременно политик обратил внимание, что Москва не намерена навязывать Вашингтону сотрудничество по лунной программе.
«Конечно, кооперация здесь была бы хороша, но не любой ценой: мы точно не пойдём подмастерьями», — заключил Рогозин.
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