Рогозин анонсировал отправку модуля «Луна-25» на естественный спутник в 2019 году

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Посадочный модуль «Луна-25» будет отправлен на естественный спутник в будущем году, а после 2025 года планируется запуск станций, которые будут работать на орбите и на поверхности Луны, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин , передаёт ТАСС «Что касается Луны, мы в 2019 году собираемся отправить станцию «Луна-25», это будет малый посадочный модуль, который должен прилуниться», — отметил чиновник. Он отметил, что данная миссия будет организована в целях оценки инженерно-конструкторских решений для больших лунных аппаратов. «После 2025 года ещё последуют станции в том числе, которые будут работать на орбите Луны, посадочные модули, которые будут спускаться на Луну, входить в слой грунта», — уточнил Рогозин. Одновременно политик обратил внимание, что Москва не намерена навязывать Вашингтону сотрудничество по лунной программе. «Конечно, кооперация здесь была бы хороша, но не любой ценой: мы точно не пойдём подмастерьями», — заключил Рогозин.