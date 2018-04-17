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Сайт Роскомнадзора сломался
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Роскомнадзор атаковали хакеры 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Сайт Роскомнадзора могли атаковать хакеры, сообщает «Интерфакс».
По информации агентства, официальная интернет-страница ведомства функционирует «с перебоям», не открываясь при большей части попыток зайти на нее.
Причиной происходящего может быть «мощная DDoS-атака», которой подвергся сайт. Пресс-служба Роскомнадзора отказалась прокомментировать изданию неполадки в работе сайта.
Накануне Роскомнадзор, получив решение Таганского районного суда Москвы, приступил к блокировке мессенджера Telegram. Ведомство направило операторам связи требование ограничить доступ к нему.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров называл получение решения суда «отмашкой» для начала блокировки Telegram. Между тем в пятницу Жаров отказался назвать ее точные сроки, сравнив происходящее с боевыми действиями. По его словам, Telegram будет заблокирован «в ближайшее время», но он не скажет, когда именно «нападет» на мессенджер, так как хочет сделать это «технически безукоризненно».
13 апреля Таганский районный суд принял решение о «незамедлительной» блокировке мессенджера Telegram и выдал Роскомнадзору резолютивную часть решения.
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