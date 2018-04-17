Ещё
РФ может прекратить поставки США ракетных двигателей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Коса Тузла стала федеральной собственностью

Россия может прекратить поставки ракетных двигателей в США 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: AP Photo / Maxim Marmur
Россия прекратит поставки ракетных двигателей США в случае принятие соответствующего решения руководством страны, однако пока такого решения нет, заявил во вторник в эфире телеканала RBC вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
"Но можем ли мы, допустим, взять и прекратить? Можем. Вопрос только в том, что, нужно взвешивать плюсы и минусы и понимать, где чистая политика, которая может привезти к стрельбе себе в ногу, а где экономический прагматизм", — сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
РИА Новости: последние новости
Российские возвращаемые ракеты должны садиться как самолеты, заявил Рогозин В WhatsApp появится новая функция Соцсеть "Одноклассники" восстановила работу после сбоя
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю141
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа179
Крымский мост потроллил Украину161
Коса Тузла стала федеральной собственностью34
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой85
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
05:27
Додон посетит Петербург
Политика
00:54
Путин назвал удар США по Сирии актом агрессии
Политика
06:16
Грушко прокомментировал расследование дела Скрипаля
Политика
03:10
Фриске использовал новое оружие против Шепелева
Шоу-бизнес
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
02:56
Россияне закупились котами после обвала рубля
Личный счет Экономика
00:44
Суд оправдал Лесли и Рыбку по одному из дел
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение