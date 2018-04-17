Ещё
S7 Space откроет «Орбитальный космодром»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Коса Тузла стала федеральной собственностью

S7 Space планирует открыть «Орбитальный космодром» на базе МКС к 2024 году 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: NASA
Владелец плавучего космодрома "Морской старт" намерен на рубеже 2022-2024 годов создать на базе элементов МКС "орбитальный космодром", заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании S7 Space (дочернее предприятие S7 Group) Сергей Сопов.
"Следующий этап, если мы говорим о периоде 2022-2024 годов, заключается в создании на базе элементов Международной космической станции "Орбитального космодрома". Корпорация Boeing еще в прошлом году обратилась к NASA с предложением о "приватизации" американского сегмента станции с целью его коммерческой эксплуатации. Этот шаг идет в русле политики США по коммерциализации деятельности на низкой околоземной орбите, которую Америка передвигают последние два десятилетия", — сказал Сопов.
По его словам, в планах S7 Space сделать "орбитальный космодром" ключевым элементом перспективной космической транспортной системы "ближний космос — дальний космос".
"МКС станет своего рода перевалочной базой, космопортом, транспортным хабом, если хотите, между Землей и дальним космосом, существенно сокращая общие расходы на организацию таких полетов. Не будет необходимости создавать очень дорогие сверхтяжелые ракеты, возить с собой с Земли топливо и оборудование. Все можно будет сделать на "орбитальном космодроме": заправиться, отремонтировать технику, отдохнуть", — пояснил он.
Сопов напомнил, что проект предлагается реализовать в формате концессионного соглашения на российский сегмент МКС. Помимо того, основным структурным элементом такого космодрома должны стать разрабатываемые в России многоразовые межорбитальные буксиры с ядерной энергетической установкой мегаваттного класса.
"Этих технологий еще нет ни у кого в мире. И нам, я имею в виду Россию, нужно скорее занять нишу перевозок в дальнем космосе. Собственно, поэтому полное название компании "S7 космические транспортные системы", поскольку мы намерены работать не только на рынке пусковых услуг — выводить грузы на околоземную орбиту, но и заниматься транспортным обеспечением космической инфраструктуры на околоземной орбите, а также обслуживанием межпланетных транспортных маршрутов", — заключил генеральный директор компании S7 Space.
РИА Новости: последние новости
Российские возвращаемые ракеты должны садиться как самолеты, заявил Рогозин В WhatsApp появится новая функция Соцсеть "Одноклассники" восстановила работу после сбоя
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю141
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа182
Крымский мост потроллил Украину163
Коса Тузла стала федеральной собственностью40
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой85
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
05:27
Додон посетит Петербург
Политика
00:54
Путин назвал удар США по Сирии актом агрессии
Политика
06:16
Грушко прокомментировал расследование дела Скрипаля
Политика
03:10
Фриске использовал новое оружие против Шепелева
Шоу-бизнес
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
02:56
Россияне закупились котами после обвала рубля
Личный счет Экономика
00:44
Суд оправдал Лесли и Рыбку по одному из дел
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение