S7 Space откроет «Орбитальный космодром»

S7 Space планирует открыть «Орбитальный космодром» на базе МКС к 2024 году

Фото: NASA

Владелец плавучего космодрома "Морской старт" намерен на рубеже 2022-2024 годов создать на базе элементов МКС "орбитальный космодром", заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании S7 Space (дочернее предприятие S7 Group) Сергей Сопов "Следующий этап, если мы говорим о периоде 2022-2024 годов, заключается в создании на базе элементов Международной космической станции "Орбитального космодрома". Корпорация Boeing еще в прошлом году обратилась к NASA с предложением о "приватизации" американского сегмента станции с целью его коммерческой эксплуатации. Этот шаг идет в русле политики США по коммерциализации деятельности на низкой околоземной орбите, которую Америка передвигают последние два десятилетия", — сказал Сопов. По его словам, в планах S7 Space сделать "орбитальный космодром" ключевым элементом перспективной космической транспортной системы "ближний космос — дальний космос". "МКС станет своего рода перевалочной базой, космопортом, транспортным хабом, если хотите, между Землей и дальним космосом, существенно сокращая общие расходы на организацию таких полетов. Не будет необходимости создавать очень дорогие сверхтяжелые ракеты, возить с собой с Земли топливо и оборудование. Все можно будет сделать на "орбитальном космодроме": заправиться, отремонтировать технику, отдохнуть", — пояснил он. Сопов напомнил, что проект предлагается реализовать в формате концессионного соглашения на российский сегмент МКС. Помимо того, основным структурным элементом такого космодрома должны стать разрабатываемые в России многоразовые межорбитальные буксиры с ядерной энергетической установкой мегаваттного класса. "Этих технологий еще нет ни у кого в мире. И нам, я имею в виду Россию, нужно скорее занять нишу перевозок в дальнем космосе. Собственно, поэтому полное название компании "S7 космические транспортные системы", поскольку мы намерены работать не только на рынке пусковых услуг — выводить грузы на околоземную орбиту, но и заниматься транспортным обеспечением космической инфраструктуры на околоземной орбите, а также обслуживанием межпланетных транспортных маршрутов", — заключил генеральный директор компании S7 Space.