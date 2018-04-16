В Германии нашли тысячелетний клад

Археолог-любитель Рене Шон и 13-летний школьник Лука Малашниченко нашли клад второй половиной X века на немецком острове Рюген в Балтийском море. Об этом сообщает Bild.

На площади около 400 квадратных метров было найдено 600 рубленых монет, из которых более сотни могут быть отнесены ко времени короля Дании Норвегии Харальда I Синезубого.

Археолог, директор раскопок Майкл Ширрен из Государственного управления культуры и наследия заявил, что это стало самой крупной находкой монет периода Харальда I Синезубого в южной Балтике.

Помимо монет, клад содержал ожерелья, браслеты, жемчужные украшения, броши и кольца.

Почти 150 лет назад неподалеку от Рюгена, на острове Хиддензе, был обнаружен клад, состоявший из кулонов с норвежскими языческими и христианскими символами — молотом Тора и крестом. Археологи предполагают, что ювелирные изделия могли принадлежать Харальду I Синезубому. Во время правления этого короля Дания официально приняла христианство.