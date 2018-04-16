В работе ГЛОНАСС произошел сбой

В понедельник, 16 апреля, система ГЛОНАСС перестала предоставлять пользователям корректирующую информацию через спутник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российскую систему дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ).

По данным агентства, сбой оказался временным. Он был вызван «неполадками электропитания на пункте размещения комплекса закладки и контроля».

СДКМ состоит из трех орбитальных спутников и сети наземных станций приема и передачи информации в России и за рубежом. Система оценивает качество работы ГЛОНАСС и американской GPS.

СДКМ используют для корректировки ГЛОНАСС: она увеличивает точность данных и передает их потребителям.

ГЛОНАСС применяется армией для высокоточного вооружения, навигации и определения местоположения подразделений, а также во многих «гражданских» областях — для контроля над передвижением транспорта, мониторинга инфраструктуры.