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В работе ГЛОНАСС произошел сбой
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В работе ГЛОНАСС произошел сбой 

Рамблер 1 час назад
В понедельник, 16 апреля, система ГЛОНАСС перестала предоставлять пользователям корректирующую информацию через спутник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российскую систему дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ).
По данным агентства, сбой оказался временным. Он был вызван «неполадками электропитания на пункте размещения комплекса закладки и контроля».
СДКМ состоит из трех орбитальных спутников и сети наземных станций приема и передачи информации в России и за рубежом. Система оценивает качество работы ГЛОНАСС и американской GPS.
СДКМ используют для корректировки ГЛОНАСС: она увеличивает точность данных и передает их потребителям.
ГЛОНАСС применяется армией для высокоточного вооружения, навигации и определения местоположения подразделений, а также во многих «гражданских» областях — для контроля над передвижением транспорта, мониторинга инфраструктуры.
 Ещё 6 источников 
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