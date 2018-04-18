Ещё
В Казани разрабатывают местный аналог Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казани разрабатывают местный аналог Telegram 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Yuri Kadobnov
Казанская IT-компания Futureinapps разрабатывает аналог мессенджера Telegram под названием Telem, сообщил РИА Новости владелец компании Айрат Галиуллин.
Новый мессенджер будет работать на базе блокчейн-сети, а все данные будут подвергаться сжатию и шифрованию собственными инструментами. Еще один полезный функционал — графические боты. Разработчики планируют значительно расширить имеющиеся возможности — так, что боты будут представлять собой полноценное приложение.
"Одна из ключевых фишек разрабатываемого нашей компанией приложения Telem — это возможность подключить к разговору переводчика — как в текстовой версии общения, так и в звуковой. То есть реальный человек, который так же пользуется мессенджером и в настройках приложения выставил статус "Готов переводить", при необходимости может подключиться к беседе за определенную небольшую плату. Это гораздо выгоднее, чем нанимать частного переводчика и платить ему за целые дни сопровождения", — объяснил Галиуллин.
По его словам, новый мессенджер будет мультиязычным, его пользователи, в частности, смогут общаться на татарском языке.
"Название мессенджера Telem, созвучное с Telegram — это простое совпадение. Наше название — это дань патриотизму, ведь по-татарски "телем" означает "мой язык". Кроме того, по-английски "рассказать им" звучит как "tell em", что очень похоже на наше название. Получилась красивая игра слов", — отметил Галиуллин.
Он добавил, что объявление о разработке проекта Telem, прозвучавшее во время разворачивающейся блокировки Telegram в России, тоже всего лишь совпадение.
Разработка проекта стартует в мае 2018 года, а запуск мессенджера запланирован на апрель 2019 года.
В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. При этом Telegram, несмотря на усилия Роскомнадзора по его блокировке, пока сохраняет работоспособность.
РИА Новости: последние новости
"ВКонтакте" восстановила работу и назвала причину сбоя Пользователи "Вконтакте" сообщили о сбоях в работе социальной сети Российские возвращаемые ракеты должны садиться как самолеты, заявил Рогозин
Комментарии1  Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ защититься от санкций321
Госдеп пригрозил применить силу против России410
«Чувствительный ответ США», судьба банков РФ и другие события дня8
США заявили об атаке «российских наемников»170
У России нашелся компромат на США по «Новичку»21
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение