Земля проходит через метеорный поток Лириды 

На воскресенье, 22 апреля, пришёлся пик активности метеорного потока Лириды. Этот звездопад получил своё название по области ночного неба, из которой, как кажется, вылетают метеоры — созвездия Лиры.
На самом деле мы видим сгорающие в атмосфере Земли частицы кометного хвоста: каждый год в конце апреля наша планета проходит сквозь шлейф пыли, оставленный кометой C/1861 G1 Тэтчера. Лириды считаются одним из самых старых и ежегодно наблюдаемых метеорных потоков — за ними следят уже около 2500 лет. Правда, со временем интенсивность этого звездопада постепенно падает.