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Земля проходит через метеорный поток Лириды
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Земля проходит через метеорный поток Лириды 

RT на русском 5 часов назад
Фото: skyandtelescope
На воскресенье, 22 апреля, пришёлся пик активности метеорного потока Лириды. Этот звездопад получил своё название по области ночного неба, из которой, как кажется, вылетают метеоры — созвездия Лиры.
На самом деле мы видим сгорающие в атмосфере Земли частицы кометного хвоста: каждый год в конце апреля наша планета проходит сквозь шлейф пыли, оставленный кометой C/1861 G1 Тэтчера. Лириды считаются одним из самых старых и ежегодно наблюдаемых метеорных потоков — за ними следят уже около 2500 лет. Правда, со временем интенсивность этого звездопада постепенно падает.
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