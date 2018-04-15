Тайны Сунгиря: что скрывает кривоногий мальчик

Какие тайны продолжает хранить верхнепалеолитическая стоянка Сунгирь, как древние люди выпрямляли бивни мамонтов и какую роль в изучении племен той эпохи сыграли ученые МГУ , рассказывает «Газета.Ru»

Верхнепалеолитическая стоянка Сунгирь была найдена совершено случайно во время строительства кирпичного завода. В 1955 году на окраине Владимира, у места впадения ручья Сунгирь в реку Клязьму, разрабатывался глиняный карьер. Однажды экскаваторщик заметил в земле необычные кости. Археологи быстро определили, что кости принадлежат мамонту. Разработку карьера прекратили, и за дело принялись студенты кафедры археологии исторического факультета МГУ под руководством профессора Отто Бадера, которые выявили следы древней стоянки. Наши далекие предки жили здесь более 30 тысяч лет назад. Полевыми работами в разные годы наряду с Бадером руководили и другие археологи, выпускники МГУ. В последние годы здесь проводили раскопки Константин Гаврилов и Сергей Лев. Так случайно найденная во время постройки завода кость привела к открытию известнейшего памятника верхнепалеолитической культуры, изучение которой ведется до сих пор.

Поначалу стоянка не представляла особого интереса, однако спустя почти десять лет здесь были найдены шесть скелетов, один череп и две плохо сохранившихся бедренных кости.

Самый первый найденный скелет принадлежит высокому мужчине 40-50 лет. Рядом обнаружили скелеты двух детей 10-14 лет. Они были похоронены головами друг к другу. Скелеты пронумеровали: мужчина — Сунгирь-1, дети — Сунгирь-2 и Сунгирь-3, лежащая рядом с ними мужская бедренная кость –—Сунгирь-4. Все находки активно изучают в МГУ специалисты из разных областей науки.

Находка скелетов вызвала массу вопросов ученых. На костюмах погребенных людей — огромное количество украшений, всего около 80 тысяч. С уверенностью можно сказать, что на сегодняшний день среди всех евразийских погребений верхнего палеолита самое большое количество украшений происходит из Сунгиря. Сейчас эти удивительные находки можно увидеть в государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Почему именно на этой стоянке украшений так много? Кем приходятся друг другу дети и похороненный рядом мужчина? Как жили эти люди, чем они питались и отчего умерли? Каков возраст детей, жили они одновременно с мужчиной или их разделяют сотни лет? Чтобы ответить на все эти вопросы, ученые комплексно подошли к изучению находок: определили возраст, пол, степень родства сунгирцев, проанализировали игрушки и украшения.

Отчего умерли сунгирцы?

Прежде всего удалось установить причину смерти мужчины (Сунгирь-1). Скелеты сунгирцев тщательно изучила Александра Бужилова, доктор исторических наук, директор НИИ антропологии и музея антропологии МГУ. У мужчины она заметила странное повреждение первого грудного позвонка. Оно, скорее всего, явилось результатом сильного удара, повредившего шейную артерию. Такой удар вызвал бы немедленную смерть даже у молодого здорового мужчины, а сунгирец был почти стариком для своего времени. Возможно, его смерть стала результатом несчастного случая или же он был убит в результате внутригруппового конфликта.

Для определения смерти старшего ребенка (Сунгирь-2) потребовалось внимательно рассмотреть его тазовую кость. Оказалось, на ее внутренней поверхности имеется след, как будто бы от удара. Это место детально изучили с помощью микрофокусной рентгенографии и микротомографирования, что позволило подтвердить догадку. По всей видимости, старший ребенок умер от сильного удара острого предмета (например, копья) в живот.

Смерть младшего ребенка (Сунгирь-3) пока остается загадкой.

Все, что можно сказать по его костям, — это то, что у ребенка явно наблюдались дефекты развития. Его бедренные кости слишком короткие и изогнутые, что, вполне возможно, явилось следствием нарушения развития еще до рождения. Судя по дефектам зубов, младший ребенок (Сунгирь-3) испытывал задержки в развитии, в отличие от старшего, который развивался нормально. Неясно, связаны ли задержки в развитии младшего ребенка с ненормально изогнутыми бедренными костями. Может быть, и то, и другое связано с одним и тем же заболеванием, которым страдал ребенок. Однако, судя по скелету, он мог нормально ходить, активно использовал правую руку, о чем свидетельствуют асимметрично развитые плечевые кости, и вообще являлся полноценным членом группы охотников-собирателей раннего верхнего палеолита.

Чем питались сунгирцы?

Кроме причины смерти, у сунгирских жителей удалось определить и тип питания с помощью детального изучения изотопного состава белков. Соотношение стабильных легких и тяжелых изотопов некоторых элементов, таких как азот, в значительной степени определяется поглощаемой пищей. По результатам комплексного анализа было установлено, что взрослый мужчина и младший из детей (Сунгирь-3) питались неплохо: в их рационе присутствовало много мясной пищи, отсутствовали продолжительные периоды голода. А вот рацион старшего ребенка (Сунгирь-2) был ближе к вегетарианскому — его составляли большей частью беспозвоночные, рыба и растительная пища.

Ученые проанализировали и найденную возле погребения мужскую кость, чтобы определить, чем питался ее обладатель. Эта кость использовалась в качестве емкости для красной краски. Выглядит она настолько нетипично, что вначале ее чуть не приняли за неандертальскую; однако потом выяснилось, что это такой же Homo sapiens, как и все остальные, просто с некоторыми нарушениями развития. Она могла принадлежать «прапрадедушке» одного из подростков. По итогам анализов было установлено, что ее обладатель тоже почти не употреблял мяса.

Каким же образом дети, жившие в одно и то же время, могли питаться настолько по-разному?

Есть гипотеза, что старший из подростков (Сунгирь-2) и мужчина-хозяин бедренной кости (Сунгирь-4) принадлежали к особой социальной группе, представители которой имели жесткие ограничения на тип потребляемой пищи.

Когда сунгирцы жили?

Возраст стоянки до сих пор точно неизвестен, хотя его много раз определяли радиоуглеродным методом по костям человека и крупной фауны. Радиоуглеродный метод основан на анализе соотношения стабильных изотопов углерода и его нестабильного изотопа С14. Дело в том, что в атмосфере постоянно образуется некоторое количество нестабильного изотопа углерода, который со временем распадается. Живые организмы получают углерод из атмосферы или из других живых организмов. Поэтому соотношения стабильных и нестабильных изотопов в атмосфере и в живых организмах примерно равны. Но после смерти организма С14 начинает распадаться, а новый не поступает, так как организм перестает взаимодействовать с окружающим миром. Количество радиоактивного изотопа уменьшается в два раза каждые 5730 ± 40 лет — этот период называется периодом полураспада. По этой причине с помощью радиоуглеродного метода практически невозможно датировать образцы старше 40 тыс. лет.

Раньше время существования стоянки часто определяли с помощью датирования по костям мамонта. Для радиоуглеродного метода как правило требуется большой кусок образца, а его как раз очень легко получить из крупной мамонтовой кости.

Однако древние люди могли брать кости мамонта для хозяйственного использования с мамонтовых кладбищ, где кости пролежали уже некоторое время.

Таким образом, можно было определить время смерти мамонта, но не время жизни использовавших его кость людей.

Казалось бы, если проводить датирование по костям других животных, оно будет точным. Однако есть некоторые оговорки. Полученные радиоуглеродным методом оценки основываются на предположении, что соотношение изотопов в атмосфере постоянно, но это не так. Флуктуации тяжелого изотопа углерода связаны с солнечной активностью и имеют вполне закономерный характер. Чтобы избежать ошибок, полученные радиоуглеродным методом, данные выравнивают по данным дендрохронологии.

Дендрохронология подразумевает вычисление возраста по годовым кольцам деревьев. Ее цепочка доведена примерно до 8000 лет до нашей эры. Если определить возраст одного и того же образца радиоуглеродным и дендрохронологическими методами, несоответствие станет очевидным. Поэтому радиоуглеродные оценки калибруют по дендрохронологии.

Из-за подобных сложностей датировать сунгирское захоронение с точностью хотя бы до тысячелетия не получается. По разным оценкам, оно было сделано от 25 до 35 тыс. лет назад. Сопоставление археологических материалов и результатов радиоуглеродного датирования позволяют сузить время существования стоянки до 30/32 — 35 тыс. лет назад.

Кем приходятся друг другу сунгирцы?

Дети Сунгирь-2 и Сунгирь-3 изначально считались мальчиком и девочкой. Тогда определение пола производилось по черепам детей, а, в отличие от черепов взрослых, оно неточно, поэтому возможность ошибки очень высока. Однако вышедшая в Science статья опровергает это заключение. В выделенной ДНК всех сунгирских индивидуумов нашлись фрагменты Y-хромосомы — а это значит, что оба ребенка были мужского пола.

Насколько близкими родственниками были дети между собой? Они похоронены одновременно и ранее считались близкими родственниками, поскольку имеют одинаковую редкую мутацию в митохондриальной ДНК.

Однако по результатам более точного анализа оказалось, что все сунгирцы друг другу близкими родственниками не являются, хотя оба ребенка в самом деле принадлежат к одной линии по митохондриальной ДНК.

Кем сунгирские подростки приходились мужчине и в какие временные промежутки они жили, пришлось устанавливать косвенными методами. По анализу ДНК можно сказать лишь то, что они явно не были близкими родственниками. Жили они в одно время или в разное, тоже непонятно, поскольку радиоуглеродный метод дает разброс в несколько тысяч лет. Археолог Владислав Житенев внимательно изучил украшения и статуэтки, найденные в погребениях. Исследования показали, что стиль изготовления всех украшений одинаков. Поэтому можно предположить, что и разделяет их между собой не более нескольких поколений. Скорее всего, украшения для могилы мужчины и детей изготавливали члены одной семьи.

Как они выглядели?

Внешность сунгирцев ученые пытались восстановить давно. С помощью огромного количества украшений почти полностью удалось восстановить костюмы. Скульптурные реконструкции детей и мужчины хранятся во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Однако недавно были созданы и 3D VR-анимации сунгирских детей.

Откуда в погребении так много украшений?

В погребении детей найдено свыше 10 тыс. бусин и других украшений из бивня, а в могиле мужчины — несколько сотен. Украшениями служили и подвески из клыков песца. Кроме украшений, в погребении находятся и другие предметы, например, дротики и копья из бивней мамонта.

Для изготовления копий бивни были выпрямлены по специальной технологии. И не просто выпрямлены, а оставлены прямыми на века. Как доказали проведенные в наше время эксперименты, чтобы добиться выпрямления бивня мамонта, необходимо сначала отчленить от него относительно тонкий стержень, потом длительное время (не меньше недели) вымачивать его в воде, постепенно выпрямляя, а потом высушить в прямом виде.

Кроме копий, из бивней мамонтов изготовляли и браслеты, «жезлы» с отверстиями, круглые резные диски. Предназначение «жезлов» остается неясным. Раньше предполагали их символическое использование, но скорее всего, это приспособления для изготовления веревок.

Как показывают исследования Владислава Житенева, многие украшения были изготовлены специально для погребения — на них остались следы вырезания, шероховатости, неровности. Причем в их изготовлении участвовали не только опытные мастера. Например, один из бивневых дисков, который найден в погребении детей, явно сделан неаккуратно и неумело. Это тем более ясно, если сравнить его с остальными дисками. Скорее всего, его изготовил ребенок, у которого не было навыков вырезания из кости. Но он все равно принял участие в погребении и оставил умершим свой трогательный дар.

Украшения изготавливались в непосредственной близости от погребения — об этом свидетельствует большое количество украшений, найденных возле погребений.

Но некоторые были обнаружены и в других местах. Практически все шилья (заостренные предметы, использовавшиеся для шитья костюмов), найденные на стоянке, тоже концентрируются вокруг могил. Вероятно, перед погребением возле могилы недолго, но в большом количестве изготавливали различные украшения и шили костюм, а потом эту территорию долгое время не использовали в хозяйственно-бытовых целях.

Найденные украшения были либо сделаны специально для погребения, либо имеют следы сильного износа. То есть какую-то часть этих украшений люди просто сняли себя. Что заставило их сделать это? И почему украшений в могиле детей так много? Есть версия, что погребение детей — это своеобразное жертвоприношение, призванное спасти от какой-то беды (например, мора или голода).

Что история детей может рассказать о стоянке?

Сунгирь не был заселен постоянно. Это была базовая стоянка, где люди жили некоторое время в году, а потом возвращались снова, например, через год или несколько лет. На стоянке найдено большое количество оленьих костей и изделий из рога: по всей вероятности, сюда периодически приходили охотники на крупных животных, в основном северного оленя.

Культурную принадлежность изделий Сунгиря определить сложно, они испытывали влияние разных культур, например, ориньякской, а также древнейших верхнепалеолитических культур Русской равнины (стоянки в Костенках) и ранних этапов граветтийских культур Моравии (Дольни Вестонице и Павлов). Есть у коллекции предметов и свои особенности. Например, здесь не найдены антропоморфные фигурки «палеолитических Венер», зато есть изображения лошади или сайгака, бизона и мамонта.

Часть каменных изделий вообще изготовлена по неандертальской технологии.

То есть, если бы не сохранилась никакая органика, возникло бы предположение о смешанности материалов двух культурных слоев — следов жизнедеятельности неандертальцев и человека современного вида. При этом жившие на стоянке люди не гибридизовались с неандертальцами. А сами неандертальцы к 30 тысячам лет назад уже почти вымерли — то ли из-за того, что жили маленькими группами, что вело к близкородственным бракам, то ли из-за своей преимущественно мясной диеты, или по каким-то другим причинам. Откуда же в Сунгире неандертальская технология изготовления каменных изделий? Пока это остается тайной.