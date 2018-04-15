В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей

Австралийский рыбак спас 98 акулят после того, как их мать была смертельно атакована другим хищником, пишет Daily Mail . Видео было опубликовано на YouTube.

46-летний рыбак Мэтью Орлов утверждает, что акула уже была мертва, когда он вытащил ее на свою лодку у побережья Австралии

Однако когда акула уже оказалась на палубе лодки, он заметил, что ее живот все еще двигается. В итоге он разрезал ей живот, чтобы выпустить детенышей.

«Это было очень странное чувство, когда они начали выскакивать, я получил заряд адреналина. Я был просто ошеломлен, что было так много, насчитав 98», — сказал он.

После спасения детенышей акулы, которых он отпустил в океан, Мэтью приготовил и съел акулу вместе со своей семьей.