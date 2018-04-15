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В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
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В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей 

Рамблер 1 час назад
Австралийский рыбак спас 98 акулят после того, как их мать была смертельно атакована другим хищником, пишет Daily Mail. Видео было опубликовано на YouTube.
46-летний рыбак Мэтью Орлов утверждает, что акула уже была мертва, когда он вытащил ее на свою лодку у побережья Австралии.
Однако когда акула уже оказалась на палубе лодки, он заметил, что ее живот все еще двигается. В итоге он разрезал ей живот, чтобы выпустить детенышей.
«Это было очень странное чувство, когда они начали выскакивать, я получил заряд адреналина. Я был просто ошеломлен, что было так много, насчитав 98», — сказал он.
После спасения детенышей акулы, которых он отпустил в океан, Мэтью приготовил и съел акулу вместе со своей семьей.
«Как рыбак я ловлю рыбу, чтобы поесть. Мясо от этой акулы кормило членов моей семьи. Я думаю, что шансы на выживание у детенышей высоки — они активно плыли», — сказал он.
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