Ещё
Канадской стиральной машинке не нужно электричество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канадской стиральной машинке Drumi не нужно электричество 

TechCult 15 минут назад
Фото: TechCult
Чего греха таить, научно-технический прогресс нас порядком избаловал. Взять хотя бы стиральные машинки, которые с каждым годом становятся умнее и умнее, обрастая все новыми функциями, за что, естественно, приходится платить все больше. Стиральная машинка Drumi, представленная недавно канадским стартапом Yirego — своеобразный вызов современным технологиям. Главная особенность Drumi — ей не нужно электричество. Она приводится в действие с помощью ножного педального привода, что, кстати, не требует каких-то сверхусилий. Drumi –это воплощение компактности и простоты. Она рассчитана на стирку 2,5 кг не сильно загрязненной одежды где-нибудь на пикнике или на загородной даче.
После загрузки белья в барабан туда следует залить воду, добавить моющее средство, закрыть крышку, и можно приступать к стирке. Барабан начинает вращаться по мере нажатия на педаль.
Первый этап займет от 3 до 5 минут, после чего грязную воду нужно слить через специальный отвод и повторить процесс только уже с чистой водой в течение 2 минут. После того, как полоскание закончено, в процессе слива воды рекомендуется увеличить интенсивность нажатий, что обеспечит частичный отжим белья.
Цена стиральной машинки 299 долларов США.
TechCult: последние новости
Шотландский изобретатель собрал огромный реактивный огнемет из подручных вещей Армия США разрабатывает артиллерию, способную стрелять без GPS с той же точностью Как сделать генератор Ван де Граафа своими руками
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ракеты Трампа подстрелили рубль245
Штайнмайер встал на защиту России304
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова177
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США58
Лондон введет санкции против российских олигархов386
Видео
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение