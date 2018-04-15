Канадской стиральной машинке не нужно электричество

Канадской стиральной машинке Drumi не нужно электричество

Чего греха таить, научно-технический прогресс нас порядком избаловал. Взять хотя бы стиральные машинки, которые с каждым годом становятся умнее и умнее, обрастая все новыми функциями, за что, естественно, приходится платить все больше. Стиральная машинка Drumi, представленная недавно канадским стартапом Yirego — своеобразный вызов современным технологиям. Главная особенность Drumi — ей не нужно электричество. Она приводится в действие с помощью ножного педального привода, что, кстати, не требует каких-то сверхусилий. Drumi –это воплощение компактности и простоты. Она рассчитана на стирку 2,5 кг не сильно загрязненной одежды где-нибудь на пикнике или на загородной даче.

После загрузки белья в барабан туда следует залить воду, добавить моющее средство, закрыть крышку, и можно приступать к стирке. Барабан начинает вращаться по мере нажатия на педаль.

Первый этап займет от 3 до 5 минут, после чего грязную воду нужно слить через специальный отвод и повторить процесс только уже с чистой водой в течение 2 минут. После того, как полоскание закончено, в процессе слива воды рекомендуется увеличить интенсивность нажатий, что обеспечит частичный отжим белья.

Цена стиральной машинки 299 долларов США.