Решена судьба Telegram в России

Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории России . Решение подлежит немедленному исполнению.

Ответственным за блокировку Telegram назначен Роскомнадзор

Суд рассматривал иск Роскомнадзора 13 апреля. Представители ведомства заявили в суде, что Telegram не представил запрошенных данных и не обосновал невозможность выполнения запроса.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что Telegram могут использовать террористы и экстремисты.

Представитель ФСБ в суде рассказала, что Telegram уже штрафовали, что подтверждает вину мессенджера. Она отметила, что отказ предоставить ключи шифрования в Telegram объяснили «необходимостью выполнять профессиональные обязанности, связанные с обеспечением тайны переписки».

Роскомнадзор 6 апреля подал в Таганский районный суд Москвы иск об ограничении доступа к информационным ресурсам мессенджера Telegram в России. В ФСБ сочли, что мессенджер не выполнил обязанности организатора распространения информации. Спецслужба требовала предоставить ключи шифрования Telegram.

Представители мессенджера называли требования ФСБ «неконституционными» и «технически и юридически неисполнимыми».

Адвоката Telegram Дмитрия Динзе заявлял, что у администратора мессенджера «в существующей архитектуре ни при каких условиях» нет доступа к данным, которые позволяют декодировать сообщения. Пользователи Telegram могут обмениваться сообщениями двумя способами — в облачных или в секретных чатах. По словам юриста, сообщения из секретных чатов никогда не хранятся на серверах, а переписка из облачных чатов хранится в зашифрованном виде в разных местах.

Сообщения из облачных чатов распределяются между разными подсистемами, которые находятся в разных странах и управляются разными юрлицами.

В декабре прошлого года Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи шифрования по «закону Яровой».