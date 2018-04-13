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Решена судьба Telegram в России
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Решена судьба Telegram в России 

Рамблер 42 минуты назад
Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Решение подлежит немедленному исполнению.
Ответственным за блокировку Telegram назначен Роскомнадзор.
Суд рассматривал иск Роскомнадзора 13 апреля. Представители ведомства заявили в суде, что Telegram не представил запрошенных данных и не обосновал невозможность выполнения запроса.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что Telegram могут использовать террористы и экстремисты.
Представитель ФСБ в суде рассказала, что Telegram уже штрафовали, что подтверждает вину мессенджера. Она отметила, что отказ предоставить ключи шифрования в Telegram объяснили «необходимостью выполнять профессиональные обязанности, связанные с обеспечением тайны переписки».
Роскомнадзор 6 апреля подал в Таганский районный суд Москвы иск об ограничении доступа к информационным ресурсам мессенджера Telegram в России. В ФСБ сочли, что мессенджер не выполнил обязанности организатора распространения информации. Спецслужба требовала предоставить ключи шифрования Telegram.
Представители мессенджера называли требования ФСБ «неконституционными» и «технически и юридически неисполнимыми».
Адвоката Telegram Дмитрия Динзе заявлял, что у администратора мессенджера «в существующей архитектуре ни при каких условиях» нет доступа к данным, которые позволяют декодировать сообщения. Пользователи Telegram могут обмениваться сообщениями двумя способами — в облачных или в секретных чатах. По словам юриста, сообщения из секретных чатов никогда не хранятся на серверах, а переписка из облачных чатов хранится в зашифрованном виде в разных местах.
Сообщения из облачных чатов распределяются между разными подсистемами, которые находятся в разных странах и управляются разными юрлицами.
В декабре прошлого года Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи шифрования по «закону Яровой».
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