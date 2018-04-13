Когда начнется блокировка Telegram 

Роскомнадзор уточнил сроки блокировки Telegram
Доступ к мессенджеру Telegram на территории России начнут ограничивать, когда Роскомнадзор получит решение Таганского суда Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что блокировка будет проходить в рамках действующего законодательства.
Суд 13 апреля постановил заблокировать Telegram на территории России. Суд постановил, что решение должно быть исполнено немедленно. У Telegram есть месяц на то, чтобы обжаловать вердикт.
Из решения суда следует, что мессенджер будет заблокирован, пока не предоставить ключи шифрования ФСБ.
Роскомнадзор подал в иск об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram 6 апреля. В ведомстве заявляли, что Telegram могут использовать террористы и экстремисты.
Представители мессенджера называли требования ФСБ о предоставлении ключей «неконституционными» и «технически и юридически неисполнимыми». В Telegram пообещали обжаловать решение суда.
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что блокировка Telegram не отразится на пользователях. По его словам, часть аудитории перейдет в другие сервисы, а оставшиеся пользователи будут обходить блокировку.