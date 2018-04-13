Когда начнется блокировка Telegram

Роскомнадзор уточнил сроки блокировки Telegram

Доступ к мессенджеру Telegram на территории России начнут ограничивать, когда Роскомнадзор получит решение Таганского суда Москвы . Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что блокировка будет проходить в рамках действующего законодательства.

Суд 13 апреля постановил заблокировать Telegram на территории России. Суд постановил, что решение должно быть исполнено немедленно. У Telegram есть месяц на то, чтобы обжаловать вердикт.

Из решения суда следует, что мессенджер будет заблокирован, пока не предоставить ключи шифрования ФСБ

Роскомнадзор подал в иск об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram 6 апреля. В ведомстве заявляли, что Telegram могут использовать террористы и экстремисты.

Представители мессенджера называли требования ФСБ о предоставлении ключей «неконституционными» и «технически и юридически неисполнимыми». В Telegram пообещали обжаловать решение суда.