Ещё
Когда начнется блокировка Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Когда начнется блокировка Telegram 

Рамблер 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор уточнил сроки блокировки Telegram
Доступ к мессенджеру Telegram на территории России начнут ограничивать, когда Роскомнадзор получит решение Таганского суда Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что блокировка будет проходить в рамках действующего законодательства.
Суд 13 апреля постановил заблокировать Telegram на территории России. Суд постановил, что решение должно быть исполнено немедленно. У Telegram есть месяц на то, чтобы обжаловать вердикт.
Из решения суда следует, что мессенджер будет заблокирован, пока не предоставить ключи шифрования ФСБ.
Роскомнадзор подал в иск об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram 6 апреля. В ведомстве заявляли, что Telegram могут использовать террористы и экстремисты.
Представители мессенджера называли требования ФСБ о предоставлении ключей «неконституционными» и «технически и юридически неисполнимыми». В Telegram пообещали обжаловать решение суда.
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что блокировка Telegram не отразится на пользователях. По его словам, часть аудитории перейдет в другие сервисы, а оставшиеся пользователи будут обходить блокировку.
Комментарии  Ещё 251 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля101
Рыбке настал конец134
Умер юморист Андрей Жмакин14
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»442
Москва решила ответить на санкции США310
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:37
Сход лавины попал на видео
Происшествия Общество
00:58
Медвежат-сирот приютят в Москве
Новости Москвы
02:49
Названа дата открытия Дома русского зарубежья
Новости Москвы
00:17
Алиса Вокс отказалась поздравлять Шнурова
Шоу-бизнес
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение