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Китай намерен выращивать картошку на Луне
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Китай намерен выращивать картошку на Луне 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Китай планирует запустить к концу этого года лунный аппарат "Чанъэ-4", передает сетевое издание m24.ru.
Устройство должно произвести мягкую посадку на обратной стороне спутника Земли.
Предполагается, что межпланетная станция будет проводить на Луне биологические эксперименты. Во время миссии "Лунная мини-биосфера" на поверхности небесного объекта посадят семена картофеля и других растений.
Отмечается, что материалы для эксперимента доставят в особых оловянных капсулах. Следить за процессом роста будут камеры видеонаблюдения. Записи поступят в лабораторию на Земле.
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