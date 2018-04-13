Китай намерен выращивать картошку на Луне 

Китай планирует запустить к концу этого года лунный аппарат "Чанъэ-4", передает сетевое издание m24.ru.
Устройство должно произвести мягкую посадку на обратной стороне спутника Земли.
Предполагается, что межпланетная станция будет проводить на Луне биологические эксперименты. Во время миссии "Лунная мини-биосфера" на поверхности небесного объекта посадят семена картофеля и других растений.
Отмечается, что материалы для эксперимента доставят в особых оловянных капсулах. Следить за процессом роста будут камеры видеонаблюдения. Записи поступят в лабораторию на Земле.