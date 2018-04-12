Ученые зафиксировали рекордное ослабление Гольфстрима

Система течений в Атлантическом океане (Atlantic meridional overturning circulation, AMOC), частью которой является и Гольфстрим, замедлилась на 15 процентов по сравнению с серединой 20 века и стала слабее, чем когда-либо за предыдущие тысячу лет. К такому выводу пришла международная группа ученых, опубликовавшая результаты своего исследования в журнале Nature.

— Мы обнаружили специфическую картину охлаждения океана к югу от Гренландии и необычное потепление у побережья США, что очень характерно для замедления AMOC, — отметила Левке Цезарь — ведущий автор работы из Потсдамского института исследований воздействия на климат (Potsdam Institute for Climate Impact Research, PIK).

По мере того, как течения замедляются, они приносят меньше тепла к северу, вызывая повсеместное охлаждение северной Атлантики — единственного океана, который охладился, несмотря на глобальное потепление. В то же время Гольфстрим перемещается на север и ближе к берегу и нагревает воду вдоль северной половины Атлантического побережья США.

— Этот регион нагрелся быстрее, чем большинство других частей Мирового океана в последние десятилетия, — говорит соавтор Винсент Саба — соавтор исследования из Национального управления океанических и атмосферных исследований США. — Эта картина была спроецирована компьютерными симуляторами высокого разрешения как ответ на повышение уровня углекислого газа в атмосфере — теперь это подтверждается измерениями.

Ослабление течений обусловлено рядом факторов, которые могут быть связаны с глобальным потеплением, вызванным парниковыми газами. Циркуляция в Атлантике обусловлена различиями в плотности океанской воды: когда теплая и, следовательно, более легкая вода перемещается с юга на север, она становится холоднее и тем плотнее и тяжелее, из-за чего погружается в более глубокие слои и течет обратно.

— Но с глобальным потеплением происходит увеличение количества осадков, а также талых вод из арктического морского льда и ледникового покрова в Гренландии. Из-за этого северная Атлантика разбавляется пресной водой, становится менее соленой, от этого снижается плотность, что оседает оседание холодной воды на глубину, — объясняет в свою очередь Александр Робинсон из Мадридского университета.

Изменения в скорости течений приведут к глобальным изменениям климата, предсказать которые наверняка достаточно сложно. Единственное, в чем пока сходятся исследователи, это то, что Гольфстрим в скором времени не будет давать столь больших преимуществ жителям Европы и США.