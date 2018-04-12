Ещё
На Хароне появились кратер Садко и гора Кубрика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Хароне появились кратер Садко и гора Кубрика 

Индикатор 36 минут назад
Фото: Индикатор
Международный астрономический союз одобрил названия для объектов на поверхности Харона — спутника Плутона. Они получили имена в честь путешественников и первопроходцев. Об этом сообщается на сайте Международного астрономического союза.
Названия для гор, кратеров и каньонов Харона предложила команда межпланетной станции New Horizons. Их тема перекликается с темой названий объектов на Плутоне — боги и герои, связанные с подземным миром, исследователи и первопроходцы.
Большая часть названий относится к литературе и мифологии: каньон Арго — в честь корабля Ясона и Аргонавтов, каньон Калеуче — по названию корабля из мифологии архипелага Чилоэ (Чили), забиравшего мертвых, кратер Дороти — в честь главной героини «Волшебника страны Оз», кратер Насреддина по имени восточного персонажа сказок и анекдотов, кратер Немо — в честь знаменитого капитана из романов Жюля Верна. Также свои кратеры получили пилот Пиркс из книг Станислава Лема, Ревати из «Махабхараты» и гусляр-купец Садко.
Несколько объектов на Хароне назвали в честь авторов историй о путешествиях: гора Батлер в честь Октавии Батлер, писательницы-фантаста, горы Кларка по имени Артура Кларка — автора рассказов и романов, и сценария к фильму «2001: Космическая Одиссея» (Стэнли Кубрик, его режиссер, тоже получил именную гору).
Индикатор: последние новости
SPHERE показала разные формы протопланетных дисков Созданы полимерные «наноковры» из графена В Казани создали рекордную квантовую память
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы возможные цели для удара США по Сирии336
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники298
США положили глаз на Северный морской путь411
Суд изменил приговор Улюкаеву218
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии198
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение