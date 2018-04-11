NASA приступило к сборке нового марсохода Mars 2020

Инженеры аэрокосмического агентства NASA приступили к сборке нового марсохода, который отправится на Красную планету в июле 2020 года с помощью ракеты-носителя «Атлас-5». Сборка нового марсохода будет производиться в Лаборатории реактивного движения (JPL) в Пасадене . Ориентировочно процесс сборки новой автономной марсианской научной лаборатории займет полтора года.

«Детали и оборудование для марсохода поступают не только из разных городов США, но и со всего мира», — прокомментировал руководитель работ по сборке и испытаниям планетохода в JPL Дэвид Грюел порталу Space.com.

Испании. Источник отмечает, что, в частности, несколько научных приборов изготовлено во Франции, Норвегии

Одна из основных задач, которая будет ставиться перед новым марсоходом Mars 2020 (название, вероятнее всего, рабочее, и более подходящее обозначение марсоход получит, скорее всего, после того, как будет завершена его сборка), будет заключаться в поиске признаков жизни на нашем планетарном соседе.

Как отмечают специалисты из NASA, «аппарат будет исследовать геологическое строение Марса, состав атмосферы, произведет оценку природных ресурсов и тех угроз, с которыми могут столкнуться люди во время грядущих экспедиций на эту планету».

Один из научных приборов нового марсохода будет предназначаться для получения кислорода из атмосферы Марса, состоящей преимущественно из углекислого газа. Кроме того, автономная марсианская лаборатория будет производить забор грунта и камней, которые в дальнейшей перспективе при освоении планеты будут отправлены на Землю для последующего анализа.

Новый марсоход получит размеры небольшого автомобиля. Его длина составит порядка 3 метров (без учета механической руки-манипулятора), ширина — 2,7 метра, а высота — 2,2 метра. При этом его вес будет составлять около 1050 килограммов, что примерно на 150 килограммов больше, чем весит «Кьюриосити», проведший на Марсе уже более 2000 земных дней. Кстати, при разработке Mars 2020 было решено позаимствовать много узлов и деталей у последнего.

Окончательный выбор места посадки нового марсохода NASA еще не сделало, однако в числе наиболее вероятных значатся кратер Джезеро, кратер Гусева и северо-восточная часть низкого щитового вулкана Большой Сирт.