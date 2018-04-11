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Найдена угрожающая человечеству «темная» зона
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Найдена угрожающая человечеству «темная» зона 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: NASA
Норвежские ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии, которая образована слоем пыли и сажи. В зоне быстро тает лед, что влияет на рост уровня моря и создает вероятность затопления обширных побережных территорий по всему миру. Об этом пишет издание Science Alert.
«Темная» достигает 400 километров в длину, ее максимальная ширина — 100 километров. На ее территории растут темноцветные водоросли, которые питаются частицами углерода, и придают льду характерный оттенок. В результате снижается альбедо — способность поверхности отражать солнечные лучи. Вместо этого лед поглощает энергию и начинает быстро таять.
Жидкая вода, в свою очередь, способствует росту водорослей. Даже небольшое потепление приводит к взрыву их численности, в итоге растет площадь «темной зоны». Из-за этого возникает эффект обратной положительной связи, который еще больше усиливает таяние.
Ученые выяснили, что самый большой вклад в сокращение объемов льда вносит сажа от лесных пожаров и других процессов горения. Она отвечает за 73 процента изменчивости альбедо.
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