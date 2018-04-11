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У Земли нашли второе магнитное поле
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Ученые Европейского космического агентства обнаружили второе магнитное поле у Земли 

ТАСС 29 минут назад
Фото: NASA
Ученые Европейского космического агентства (ЕКА) обнаружили второе магнитное поле у Земли после того, как изучили данные, полученные с трех спутников научной миссии Swarm, изучавших нашу планету на протяжении четырех лет. Результаты исследования были представлены на генеральной ассамблее Европейского союза наук о Земле в Вене.
Исследовательская миссия ЕКА Swarm была запущена еще в 2013 году, ее целью было изучение магнитного поля Земли. Три орбитальных спутника анализировали различные параметры, позволяя ученым получить новые данные о планетарных геомагнетических процессах. Благодаря полученной от них информации, ученым удалось создать детальную и наглядную карту магнитного поля, которое создается морскими приливами и отливами.
"Это очень слабое магнитное поле, — рассказал вещательной корпорации Би-би-си один из авторов исследования Нилс Олсен. — Его напряженность составляет всего 2-2,5 нанотеслы (единица измерения индукции магнитного поля), что почти в 20 тыс. раз слабее, чем основное магнитное поле Земли".
Как отмечают ученые, благодаря их открытию можно будет намного точнее определять перемещение океанских водных масс. Это, в свою очередь, должно помочь в дальнейшей борьбе с глобальным изменением климата, так как позволит строить более точные модели Земли.
Большая часть основного глобального магнитного поля нашей планеты генерируется внутриземными источниками. Оно зарождается во внешнем ядре (жидкий слой железа и никеля толщиной около 2 тыс. 266 км). При остывании ядра в этой жидкости происходит так называемая конвекция — тепловое перемешивание, при котором энергия передается струями и потоками. Все эти процессы также усиливаются за счет вращения планеты. Подобная сложная система усиливает слабое начальное магнитное поле, которое порождается Солнцем и Галактикой.
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