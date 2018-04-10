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Замена экрана может превратить iPhone 8 в кирпич
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Замена экрана может превратить iPhone 8 в кирпич 

iPhones.ru 3 часа назад
Фото: iPhones
В прошлом году пользователи неоднократно жаловались, что после замены сканера отпечатков пальцев Touch ID в неавторизованных сервисных центрах, данная функция не работала на iPhone 7. Происходило это по той причине, что Apple попросту блокировала работу сторонних модулей.
Теперь аналогичная история повторилась и с iPhone 8. Правда, с куда более серьезными последствиями.
Сразу несколько пользователей подтвердили, что после замены экрана на iPhone 8 он не реагировал на прикосновения. При этом на смартфонах была установлена iOS 11.3, а вновь установленный дисплейный модуль был полностью исправен.
Дело в том, что в паре с дисплеем Apple использует специальный микрочип, определяющий «легитимность» экрана. После установки нового дисплея, представители сервисного центра должны сбросить его. В противном случае, экран работать не будет.
Такая же проблема затронула и сенсоры TrueDepth. Их замена также требует дополнительных манипуляций с чипом.
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