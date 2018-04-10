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Илон Маск показал корпус ракеты Big Falcon Rocket
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Марс все ближе: Илон Маск показал корпус ракеты Big Falcon Rocket 

Вести.Ru
Фото: www.vesti.ru
Илон Маск выложил в своем Instagram фотографию основной части Big Falcon Rocket (BFR) — тяжелого носителя, который будет способен отправлять на орбиту межпланетные корабли. Диаметр ракеты составляет 9 метров. Она цилиндрической формы — это необходимо для оптимизации массы. Для масштаба рядом с BFR сфотографирован электромобиль Tesla Model 3.

SpaceX main body tool for the BFR interplanetary spaceship

Публикация от  Elon Musk (@elonmusk)

Его "родственник", красный электромобиль Tesla Roadster, был поднят на орбиту ракетой Falcon Heavy, которая пока что является самым мощным носителем в мире. Машина, за рулем которой находится манекен, летит под музыку Дэвида Боуи по траектории, удобной для подлета к Марсу. Запуск был осуществлен 7 февраля 2018 года.
BFR, как и Falcon Heavy, будет многоразовым носителем. Она сможет выводить на орбиту до 150 тонн груза. Ее, по задумке главы SpaceX, можно будет использовать для полетов к МКС и Луне, а также для исследования Марса. Кроме того, BFR подойдет и для суборбитальных коммерческих перелетов: она перевезет груз и пассажиров в любую точку Земли в течение часа. В двадцатых годах двадцать первого века Big Falcon Rocket может заменить все используемые SpaceX носители — Falcon 9, Falcon Heavy и Dragon.
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