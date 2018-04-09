Илон Маск анонсировал новые возможности Hyperloop

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что в ближайшее время намерен провести тестирование туннеля для скоростного транспорта Hyperloop. Об этом предприниматель написал в своем Twitter.
По словам Маска, капсула внутри вакуумного тоннеля должна будет достигнуть скорость примерно 500 километров в час или почти половину от скорости звука. При этом длина тормозного пути должна составить всего около 1,2 километра.
Upgraded SpaceX/Tesla Hyperloop pod speed test soon. Will try to reach half speed of sound (and brake) within ~1.2km. — Elon Musk (@elonmusk) 8 апреля 2018 г.
Маск признал, что такая идея выглядит несколько фантастической. Но при этом заметил, что наблюдать за экспериментом в любом случае будет интересно.
Hyperloop — это проект высокоскоростного транспорта, предложенный в 2012 году основателем компании SpaceX Илоном Маском. По задумке капсулы с пассажирами должны перемещаться в специальных вакуумных тоннелях. Это позволит заметно увеличить скорость движения.
В настоящее время рекорд по скорости движения капсулы принадлежит компании-конкуренту Virgin Hyperloop One. Ей удалось разогнать транспортную кабину до 387 километров в час.
В начале марта в Дубае Virgin Hyperloop One продемонстрировала внутренний дизайн капсулы своего пассажирского поезда. По словам специалистов, в новом поезде весьма просторно, но расстояние между креслами пассажиров оставляет желать лучшего.