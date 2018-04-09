Илон Маск анонсировал новые возможности Hyperloop

Илон Маск анонсировал новые возможности скоростного транспорта Hyperloop

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что в ближайшее время намерен провести тестирование туннеля для скоростного транспорта Hyperloop. Об этом предприниматель написал в своем Twitter.

Upgraded SpaceX/Tesla Hyperloop pod speed test soon. Will try to reach half speed of sound (and brake) within ~1.2km. — Elon Musk (@elonmusk) 8 апреля 2018 г. По словам Маска, капсула внутри вакуумного тоннеля должна будет достигнуть скорость примерно 500 километров в час или почти половину от скорости звука. При этом длина тормозного пути должна составить всего около 1,2 километра.

Маск признал, что такая идея выглядит несколько фантастической. Но при этом заметил, что наблюдать за экспериментом в любом случае будет интересно.

Hyperloop — это проект высокоскоростного транспорта, предложенный в 2012 году основателем компании SpaceX Илоном Маском. По задумке капсулы с пассажирами должны перемещаться в специальных вакуумных тоннелях. Это позволит заметно увеличить скорость движения.

В настоящее время рекорд по скорости движения капсулы принадлежит компании-конкуренту Virgin Hyperloop One. Ей удалось разогнать транспортную кабину до 387 километров в час.