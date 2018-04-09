Ещё
Илон Маск анонсировал новые возможности Hyperloop
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Илон Маск анонсировал новые возможности скоростного транспорта Hyperloop 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: @elonmusk
Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что в ближайшее время намерен провести тестирование туннеля для скоростного транспорта Hyperloop. Об этом предприниматель написал в своем Twitter.
По словам Маска, капсула внутри вакуумного тоннеля должна будет достигнуть скорость примерно 500 километров в час или почти половину от скорости звука. При этом длина тормозного пути должна составить всего около 1,2 километра.
Маск признал, что такая идея выглядит несколько фантастической. Но при этом заметил, что наблюдать за экспериментом в любом случае будет интересно.
Hyperloop — это проект высокоскоростного транспорта, предложенный в 2012 году основателем компании SpaceX Илоном Маском. По задумке капсулы с пассажирами должны перемещаться в специальных вакуумных тоннелях. Это позволит заметно увеличить скорость движения.
В настоящее время рекорд по скорости движения капсулы принадлежит компании-конкуренту Virgin Hyperloop One. Ей удалось разогнать транспортную кабину до 387 километров в час.
В начале марта в Дубае Virgin Hyperloop One продемонстрировала внутренний дизайн капсулы своего пассажирского поезда. По словам специалистов, в новом поезде весьма просторно, но расстояние между креслами пассажиров оставляет желать лучшего.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты60
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»1546
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН861
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей22
Больная Пьеха оказалась в больнице без лекарств10
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение