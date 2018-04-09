На нарушающий законы физики двигатель дали денег

Физик Майкл Маккалош из Плимутского университета ( Великобритания ) получил финансирование на проверку своей теории «квантованной инерции», которая, по мнению ученого, позволяет объяснить работу двигателя EmDrive и позволяет при описании движения галактик избежать введения темной материи. Об этом ученый сообщил в Twitter.

Физик заявил, что ему и еще трем ученым, в частности, Мартину Таймару из Дрезденского технического университета ( Германия ), на демонстрацию возможностей EmDrive удалось получить финансирование в размере 1,3 миллиона фунтов стерлингов (1,8 миллиона долларов). Маккалош не раскрывает источник финансирования.

По словам британского ученого, над теорией «квантованной инерции» он работал 11 лет, за которые в нескольких реферируемых научных журналах опубликовал несколько посвященных исследованиям статей. Среди них, в частности, объяснение наблюдаемых характеристик вращения десятков галактик, использующее исключительно представление о барионной материи без привлечения темной.

Теория Маккалоша и EmDrive вызывает неоднозначную реакцию в научных кругах. В частности, астрофизик Брайан Коберлейн из Рочестерского технологического института ( США ) отмечает, что кроме «квантованной инерции» существует множество других альтернативных теорий, объясняющих наблюдаемые движения галактик без привлечения темной материи, которые, между тем, противоречат другим уже доказавшим свою справедливость теориям. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт назвал EmDrive «блефом».

Гипотеза Маккалоша предполагает существование у фотона ненулевой инертной (то есть обусловленной не тяготением, а движением) массы, а также эффективно меняющуюся скорость света. Эти два предположения противоречат современной физике.

Двигатель EmDrive представляет собой устройство в форме конуса из магнетрона (генерирующего микроволны) и резонатора (накапливающего энергию их колебаний). Такая конструкция позволяет, по словам создателей, преобразовывать излучение в тягу.

Согласно Маккалошу, специально модифицированная масса фотона обусловлена излучением Унру, которое на одном конце конуса EmDrive (его основании) имеет меньшую длину волны, а на противоположном (вершине) — большую. Эта разница обусловлена различием эффективных масс фотонов. Поэтому, по мнению Маккалоша, закон сохранения импульса приводит к движению полости EmDrive в направлении ее вершины.

В ноябре 2016 года группа ученых из НАСА опубликовала статью об EmDrive в реферируемом журнале Journal of Propulsion and Power. Там сообщается, что EmDrive в вакууме развивает тягу в 1,2 миллиньютона на киловатт. Рецензенты не смогли найти ошибок в конструкции испытательного стенда и агрегата, а авторы работы — обратной силы, отвечающей на развиваемую EmDrive реактивную тягу, которая должна присутствовать в соответствии с законом сохранения импульса.

Законы сохранения являются следствием свойств симметрии пространства-времени. Например, закон сохранения импульса есть отражение однородности пространства — равноправности его свойств вне зависимости от выбранной в нем точки, а закон сохранения энергии — однородности времени.

Эффект Унру проявляется в появлении теплового излучения в ускоренно движущейся системе отсчета при его отсутствии в инерциальной (то есть движущейся равномерно и прямолинейно, в частности, покоящейся). Явление, предсказанное в 1976 году канадским физиком Уильямом Унру, носит квантовый характер и связано с перестройкой физического вакуума.