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Шрифт Брайля скрестили с латиницей и катаканой
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Шрифт Брайля скрестили с латинским алфавитом и катаканой 

Индикатор 3 часа назад
Фото: Индикатор
Японский дизайнер разработал шрифт Braille Neue для латинского и одного из японских алфавитов, на который можно накладывать шрифт Брайля. Подробности можно найти на сайте проекта.
Японский дизайнер Косукэ Такахаси предложил два варианта совмещения печатного текста и шрифта Брайля, разработанного для слепых и состоящего из выпуклых точек на ровной поверхности, например, на страницах, табличках или на стенах. Один из них предназначен для написания текстов на латинице, второй — более сложный в написании — для надписей на латинице и катакане.
Хотя текст иногда печатают поверх шрифта Брайля, их не сопоставляют, потому что этот шрифт не привязан к написанию тех же букв на латинице. Такахаси решил, что нужно найти способ сделать табличка читаемыми как для слепых, так и для зрячих.
Начав с более простого латинского алфавита, он перешел к сложной по начертанию катакане. Некоторые буквы пришлось значительно изменить, однако надписи остаются читаемыми, благодаря тому, что мозг при чтении учитывает соседние буквы.
Дизайнер надеется, что его алфавит поможет сделать Токио более удобным для спортсменов и гостей, которые приедут на Олимпийские и Паралимпийские игры в 2020 году.
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