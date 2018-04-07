Ученые РФ придумали грузовой лифт для Марса

Российские ученые предложили запускать грузы с Марса на «тарзанке»

Российские ученые предложили запускать грузы с Марса с помощью тросов, протянутых со спутников Красной Планеты Фобоса или Деймоса, отказавшись в будущем от использования ракет с химическим топливом, следует из материалов, опубликованных в корпоративном журнале "Вестник" НПО им. Лавочкина

По прогнозам ученых, уже к середине XXI века появятся технологии для постройки космического лифта Земля-Луна. Аналогично можно будет и "связать" тросами Марс с его спутниками.

"Нам представляется более реальным применение тросовых систем для организации вывода в космос с Марса пилотируемого корабля без использования ракетной тяги", — говорится в материалах издания.

При этом, по словам ученых, запускать грузы в космос с поверхности Марса можно двумя способами. В первом случае космический аппарат самостоятельно стартует с поверхности, и стыкуется с концом троса, который движется со скоростью порядка 2 километров в секунду, то есть 40% от первой космической скорости Марса (5 км/с).

"Хотя в этом варианте для взлета с поверхности Марса потребуется применение ракетных двигателей, но он представляется более экономичным, чем прямой вывод аппарата на околомарсианскую орбиту мощной ракетой-носителем", — отмечают ученые.

Второй способ заключается в автоматическом захвате тросом груза с поверхности за счет точного расчёта координат места стыковки–запуска. Груз будет находиться на тросовой петле, подвешенной на мачтах, которую и должен будет сначала захватить, а потом подтянуть с помощью специального устройства "свисающий" с Фобоса или Деймоса трос.

Кроме того, ученые считают, что при таком способе запуска с Марса, крюк можно дополнить планером, а у него на борту — лебедку с запасом троса.

При этом энергетическая установка будет располагаться на одном из спутников Марса, а трос будет также служить для передачи электроэнергии к грузу.