Приключения делают цыплят оптимистами

Разнообразная и легко управляемая среда развивает у цыплят более оптимистичный взгляд на жизнь. В итоге они лучше справляются со стрессом, чем их выросшие в однообразных условиях сверстники. Исследование на эту тему было опубликовано в Scientific Reports.

В целях эксперимента ученые оставили часть цыплят расти в стерильных и однообразных условиях, а другую — в более сложной и непредсказуемой среде. Птенцы из второй группы постоянно сталкивались с необычными ситуациями и должны были учиться преодолевать или избегать их. Затем биологи сравнили уровень оптимизма своих подопытных.

Узнать, насколько оптимистичен человек, нам помогут довольно простые вопросы. С другой стороны, испытуемый может вам соврать по каким-то личным причинам. Для цыплячьего теста на оптимизм ученые придумали свой вариант шутки про наполовину пустой и наполовину полный стакан.

Для начала маленьких цыплят научили различать черный и белый. За одним из цветов скрывается вкусная награда, за другим — ничего. Потом им среди вариантов предлагают серый цвет. Более оптимистичные цыплята будут надеяться, что этот цвет тоже относится к награде, а пессимистичные не будут трогать его, ассоциируя с «бесполезным» цветом. Кроме того, ученые измерили в мозге цыплят уровни дофамина. Большое количество этого вещества вызывает удовлетворение и приятные ощущения.

Выяснилось, что сначала обе группы цыплят реагировали на серый цвет одинаково оптимистично. Но после небольшой стрессовой ситуации — мигающего света, неожиданного движения предметов в клетке или шума — первая группа начала относиться к серому цвету более пессимистично, а вторая сохранила свой жизнерадостный настрой.

Также исследователи отметили, что цыплята, более активно реагирующие на пугающий неожиданный раздражитель — прячущиеся или пытающиеся взобраться на жердочку — лучше справились со стрессом и позже демонстрировали более оптимистичное поведение. По мнению авторов исследования, это объясняется тем, что они чувствуют больше контроля над ситуацией. Дальнейшее изучение этой темы не только поможет лучше понять природу стресса у человека, но и позволит составить рекомендации для животноводческих хозяйств.