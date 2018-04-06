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Facebook уличили в поголовной прослушке пользователей
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Facebook уличили в поголовной прослушке пользователей 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Jaap Arriens / Sipa USA / «Коммерсантъ»
Бизнес-консультант по безопасности компании Cisco Алексей Лукацкий заявил, что приложение Facebook шпионит за владельцами гаджетов через микрофон, чтобы предлагать подходящие им рекламные объявления. Его слова приводит Rambler News Service.
Лукацкий объяснил, что доступ к функции голосовой записи пользователи разрешают сервису самостоятельно. Это необходимо для совершения звонков или записи видео. Однако приложение способно прослушивать разговоры даже тогда, когда оно неактивно.
«Facebook работает в фоновом режиме, приложение слушает все, что происходит вокруг», — сказал эксперт.
Собранная информация необходима приложению для формирования рекламных объявлений. «Путем анализа речи выдаются соответствующие объявления контекстной рекламы, которые мне могли бы быть интересны», — пояснил Лукацкий. Алгоритм распознавания в таком случае идентичен анализу переписки в мессенджере соцсети.
В марте сообщалось, что пользователи Facebook уличили социальную сеть в сборе информации об их телефонных разговорах и сообщениях. Эти метаданные сохранились в архивах профилей юзеров.
Владельцы аккаунтов Facebook неоднократно замечали, что рекламные объявления, предлагаемые соцсетью, повторяют темы их диалогов в реальной жизни. Однако представители корпорации утверждают, что не используют запись голоса хозяина смартфона для таргетинга, а получают доступ к микрофону только в момент записи аудиосообщений или видеороликов. Торговые предложения, по заявлениям администрации Facebook, формируются лишь на базе заявленных интересов пользователей.
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