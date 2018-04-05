Обнаружены 200 неизвестных РНК-вирусов

У рыб, лягушек и рептилий найден целый «клад» неизвестных вирусов

Специалисты обнаружили более 200 неизвестных РНК-вирусов (вирусов, у которых главным носителем генетической информации является рибонуклеиновая кислота). Причём герои недавнего исследования относятся к тем семействам вирусов, члены которых вызывают грипп и геморрагические лихорадки.

РНК-вирусы ответственны за огромное число заболеваний у людей и домашнего скота. По этой причине учёные обычно изучают вирусы, заражающие млекопитающих и птиц. Однако для понимания эволюции этих патогенов учёным необходимы данные и о вирусах, которые заражают другие классы животных. В более ранних научных работах специалисты находили РНК-вирусы у тритонов и саламандр, а вот о вирусах, заражающих другие виды амфибий, рептилий и рыб, мало что известно.

Как говорит один из авторов работы эволюционный вирусолог Эдвард Холмс (Edward Holmes) из Сиднейского университета, есть предположение, что РНК-вирусы гораздо более распространены и многочисленны, чем принято считать.

Специалисты решили в этом убедиться. Они взялись изучать другие классы позвоночных, включая рыб, земноводных и рептилий, чтобы понять эволюцию РНК-вирусов в целом. Всего было проанализировано порядка 190 существ: например, среди них были миноги, которые мало изменились по сравнению со своими эволюционными предками, а также черепахи.

Авторы работы собирали образцы (в основном в Китае ) и искали новые РНК-вирусы, сравнивания генетические последовательности с известными вирусами, объясняет ведущий автор исследования вирусолог Юн-Чжэнь Чжан (Yong-Zhen Zhang) из Китайского центра контроля и профилактики заболеваний в Пекине.

Анализируя молекулы РНК, извлечённые из тканей кишечника, печени, лёгких и жабр существ, учёные обнаружили 214 прежде неизвестных РНК-вирусов.

Оказалось, что многие новоявленные герои относятся к семействам вирусов, члены которых инфицируют птиц и млекопитающих. Так, у одной рыбы и вовсе был обнаружен вирус, связанный с Эболой (напомним, что эти вирусы могут приводить к смерти людей).

Открытие немало удивило учёных, учитывая, что найдены вирусы были у рыб, лягушек и рептилий. Вот и Холмс отмечает, что результаты работы действительно оказались удивительными и неожиданными.

При этом новичков не стоит пугаться. Открытие новых вирусов вовсе не означает, что они угрожают здоровью людей. Люди и рыбы настолько разные, что вирусы, заражающие одну группу, как правило, не способны "справиться" с другой, говорит он.

Отчасти причина в том, что большинство РНК-вирусов эволюционировали вместе со своими "хозяевами" в течение миллионов лет.

Когда исследователи построили эволюционное древо обнаруженных РНК-вирусов и сравнили его с данными об их хозяевах позвоночных, то они были очень похожими.

В то время как позвоночные меняли море на сушу, точно такой же "переезд" происходил и у их миниатюрных "попутчиков". РНК-вирусы, которые заражают людей сегодня, вероятно, произошли от вирусов, которые заражали наших предков 500 миллионов лет назад.

"Впервые мы можем точно показать, что РНК-вирусам уже много миллионов лет, и они существуют с тех пор, как появились первые позвоночные", — говорит Холмс.

Как считают авторы работы, РНК-вирусы могут похвастаться солидной "родословной", поскольку они встречаются у одноклеточных организмов — амёб, и у беспозвоночных существ — насекомых или червей.

Чжан считает, что пока он и его коллеги выявили лишь малую часть существующих вирусов. И, судя по тому что в рамках исследования учёные изучали в основном материал из Китая, можно предположить, что позвоночные, обитающие в других частях мира, могут содержать другие РНК-вирусы, которые ещё только предстоит обнаружить.

Результаты исследования опубликованы в издании Nature.

Добавим, что ранее "Вести. Наука" (nauka.vesti.ru) также писали о построении эволюционного древа гриппа, а ещё о старте очень интересного проекта "Глобальный виром", который поможет в борьбе с ещё неизвестными науке вирусами.