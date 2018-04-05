Никифоров высказался о ситуации с Telegram

Никифоров: ситуация с Telegram прояснит практику передачи ФСБ ключей шифрования

РФ Николай Никифоров. Ситуация с мессенджером Telegram, который согласно приказу ФСБ должен передать российским органам безопасности ключи для дешифровки сообщений пользователей, станет правовым прецедентом и поможет прояснить практику применения этого приказа. Такое мнение высказал журналистам глава Минкомсвязи

4 апреля истек срок, который Роскомнадзор дал руководству мессенджера Telegram для ответа на уведомление о необходимости в соответствии с законодательством РФ предоставить органам безопасности ключи для дешифровки сообщений пользователей. Не получив от Telegram ответа, Роскомнадзор может подать заявление в суд первой инстанции с требованием ограничить на территории РФ доступ к продуктам компании Telegram Messenger Limited. Однако в случае положительного решения суда компания имеет право оспорить его.

"Приказ, в рамках которого происходит блокировка, передача ключей, шифрование так называемое, это приказ ФСБ. Я считаю, что мне некорректно его комментировать, поэтому лучше обратиться за комментариями в эту организацию", — отметил Никифоров, пояснив, что речь идет о правоотношениях между Telegram и ФСБ, а Роскомнадзор выступает в качестве исполнительного органа и в передаче ключей не участвует.

"Обращаю внимание, что такой прецедент он новый, никогда такого не было. Никто наверняка не знает, как это правильно должно работать. Действительно идет некая дискуссия, там есть передавать, нет чего передавать, нужно все-таки дождаться официального рассмотрения этих процедур. Возможно потребуется что-то менять в нормативных актах", — прокомментировал ситуацию Никифоров.

"Я очень рассчитываю, что это будет все-таки рассмотрено на площадке того или иного суда, потому что судебное решение в каком-то смысле подтвердит или опровергнет те или иные нормы, которые сегодня в правовых актах есть", — добавил министр.

Роскомнадзор направил руководству Telegram уведомление 20 марта — после того, как Верховный суд РФ отклонил иск руководства мессенджера против ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров оспаривал приказ службы, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей. На предоставление ответа Роскомнадзор дал Telegram 15 дней.

В минувший понедельник, 2 апреля, представляющий интересы компании юрист Павел Чиков сообщил, что Telegram направил уведомление в Роскомнадзор о технической невозможности предоставить ФСБ РФ ключи дешифрования сообщений. Но позднее в этот же день в пресс-службе Роскомнадзора сообщили ТАСС , что регулятор не получал официального ответа от Telegram на свое уведомление ни по почте, ни на адреса электронной почты, ни от представителей компании. В случае получения ответа от мессенджера Роскомнадзор пообещал его рассмотреть.

История вопроса

Летом 2017 года представители ФСБ заявили, что членами международных террористических организаций на территории РФ наиболее активно используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации. В частности, по информации ведомства, Telegram использовался для подготовки теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, в результате которого погибли 15 человек.

ФСБ направила создателю мессенджера Павлу Дурову запрос о необходимости предоставления информации для декодирования сообщений в отношении шести номеров. Ответа от Telegram не последовало. В октябре 2017 года мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос спецслужбы. Несмотря на попытку обжалования со стороны компании, которая готова была предоставить ФСБ расшифрованную переписку, но не ключи дешифрования, штраф был признан законным.

В декабре 2017 года руководство Telegram обратилось в Верховный суд России с иском о признании недействующим приказа ФСБ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для декодирования сообщений пользователей. По мнению руководства компании, спецслужба не имела полномочий издавать такой приказ, в том числе потому, что он противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.