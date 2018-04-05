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Назван срок уничтожения Вселенной «частицей бога»
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Назван срок уничтожения Вселенной «частицей бога» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Физики из Гарвардского университета выяснили, что Вселенная может погибнуть через 10139 лет из-за дестабилизации бозона Хиггса, который отвечает за массу элементарных частиц, участвующих в переносе слабого взаимодействия. В результате произойдет взрыв, который сделает невозможным существование химических элементов. Об этом сообщает издание Science Alert.
Бозон Хиггса (также называемый «частицей бога») является элементарной частицей, предсказанной Стандартной моделью и найденной на Большом адронном коллайдере в 2012 году. С помощью нее объясняется механизм спонтанного нарушения электрослабой симметрии, который заключается в том, что калибровочные W± и Z-бозоны, которые должны быть похожими на безмассовый фотон, все же приобретают массу. Это происходит при температуре ниже некоторого значения, а масса возникает как динамический эффект при движении в поле Хиггса.
Ученые оценили стабильность вакуума в рамках квантовой теории поля. Для этого они рассчитали интенсивность туннельного эффекта, когда элементарные частицы из-за квантовых эффектов могут преодолевать потенциальный барьер, даже обладая недостаточной для этого энергии. В результате такого процесса может нарушается стабильность частиц.
Оказалось, что вероятность дестабилизации бозона Хиггса достаточно низка, поэтому это может случится только после Эпохи распада, когда во Вселенной перестанут существовать звезды (1015-1039 лет). Общее количество лет до нового вселенского взрыва превышает гугол (10100) и число Шеннона (10120) — минимальное количество неповторяющихся шахматных партий. В то же время сильная кривизна пространства-времени у черных дыр может ускорить катастрофу, поскольку поведение элементарных частиц в таких условиях меняется непредсказуемым образом.
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