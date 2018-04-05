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Роскомнадзор испытал фильтр против запрещенного трафика
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Роскомнадзор одобрил еще один продукт для фильтрации запрещенного интернет-трафика 

ТАСС 37 минут назад
Фото: ТАСС
Роскомнадзор успешно протестировал специальное программное оборудование CyberFilter для фильтрации запрещенного интернет-трафика. Заключение по результатам тестирования опубликовано в четверг на сайте ведомства.
"СПО CyberFilter может быть использовано операторами связи в качестве средства ограничения доступа к информационным ресурсам в сети "Интернет", включенным в Единый реестр, распространение которых в Российской Федерации запрещено", — говорится в документе.
В нем также указано, что при установке CyberFilter по рекомендованным производителем схемам и правильной настройке сети оператора связи количество выявленных нарушений в итоговом трафике не превышает 0,003%.
Роскомнадзор отмечает, что тестирование продукта было проведено "по просьбам операторов связи, заинтересованных в использовании эффективных систем ограничения доступа к противоправной информации".
Ранее положительные заключения Роскомнадзора получили девять программных продуктов для фильтрации трафика (UBIC, EcoFilter, СКАТ DPI, "Тиксен-Блокировка", SkyDNS Zapret ISP, Carbon Reductor DPI, ZapretService, ADM Filter и "Барьер"). На сегодняшний день в ведомстве проходит тестирование еще одно программное средство фильтрации интернет-трафика, проинформировали в пресс-службе.
ТАСС: последние новости
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