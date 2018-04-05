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В США найден неизлечимый вирус
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В США найден неизлечимый вирус 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters
В США найден неизлечимый вирус, уже убивший две тысячи человек, сообщает РЕН ТВ.
«Супербактерии» обладают устойчивостью перед всеми антибиотиками и способны «делиться» своими генами с другими микроорганизмами.
По данным Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний США, лишь в 2017 году в стране было зафиксировано более 220 случаев заражения инфекциями, которые вызвали устойчивые ко всем антибиотикам бактерии, а всего их жертвами стали уже более двух тысяч человек. Более того, ученые уверены, что это лишь начало.
Специалисты предупреждают, что если не сосредоточить внимание на поиске лекарства от «супербактерий», то через 30 лет они будут становиться причиной смерти одного человека каждые три секунды.
В марте стало известно, что исследование голландских ученых, посвященное проверке гипотезы о происхождении бактерий, закончилось неудачей. Специалисты пытались подтвердить теорию происхождения архей, одноклеточных микроорганизмов, и бактерий от одного предка. Ради этого ученые создали новую форму жизни — одноклеточный организм с фосфолипидами и архей, и бактерий. В результате они пришли к выводу, что оболочка нового существа не могла разделиться на части, то есть гипотеза была опровергнута.
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