Украина колонизирует Луну

По его словам, подготовка к колонизации начнется в 2020 году, когда КБ «Южное» начнет разрабатывать тяжелую ракету-носитель «Криптон». Завершить строительство планируется в 2030 году. Одновременно КБ будет создавать карту ландшафта Луны. В 2030-2032 годах будет определено место для будущей базы, в 2032 году начнутся первые запуски. До 2042 года украинцы планируют доставить на Луну энергетическую установку, луноход, командный и ремонтный модули. В течение последующих 20 лет на лунной базе будет создана замкнутая система жизнеобеспечения и построена обсерватория.

В 2062 году планируется запуск постоянной базы, которая не предполагает постоянного пребывания человека на Луне.