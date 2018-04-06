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Украина колонизирует Луну
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Украина колонизирует Луну 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Украинское конструкторское бюро (КБ) «Южное» совместно с Европейским космическим агентством планируют построить постоянную базу на Луне. Об этом заявил глава проектного отдела КБ Геннадий Осиновый, передает ИА Regnum.
По его словам, подготовка к колонизации начнется в 2020 году, когда КБ «Южное» начнет разрабатывать тяжелую ракету-носитель «Криптон». Завершить строительство планируется в 2030 году. Одновременно КБ будет создавать карту ландшафта Луны. В 2030-2032 годах будет определено место для будущей базы, в 2032 году начнутся первые запуски. До 2042 года украинцы планируют доставить на Луну энергетическую установку, луноход, командный и ремонтный модули. В течение последующих 20 лет на лунной базе будет создана замкнутая система жизнеобеспечения и построена обсерватория.
В 2062 году планируется запуск постоянной базы, которая не предполагает постоянного пребывания человека на Луне.
Как отмечает Regnum, после развала СССР космическая отрасль на Украине практически не существует. Космических аппаратов Украины на орбите на сегодняшний день нет.
 Ещё 7 источников 
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