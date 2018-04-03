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В Татарстане испытали дрон для доставки грузов
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В Татарстане успешно прошел испытания беспилотник для доставки грузов 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: Innopolis University
Специалисты университета Иннополис в Татарстане успешно провели испытания беспилотника в условиях ограниченной видимости и отрицательных температур — груз был доставлен за 38 километров и вернулся, сообщает пресс-служба министерства информатизации и связи республики.
"За час дрон доставил почтовый груз на расстояние 38 километров и вернулся обратно. Аппарат двигался со скоростью 65 километров в час на высоте 500 метров. Общая дальность испытательного полета составила 76 километров", — говорится в сообщении.
Мининформсвязи Татарстана отмечает, что во время апробации технологии беспилотной доставки грузов использовался дрон Т16 компании "ЭНИКС", который способен летать на расстояние 150 километров с предельной скоростью 130 километров в час на высоте до четырех километров. Все тестовые полеты проводились над специальной территорией в марте 2018 года.
Как добавляют специалисты Иннополиса, беспилотник легко доставит груз из района казанского логистического почтового центра "Почты России" до почтового отделения Иннополиса и за один полет сможет преодолеть такое расстояние четыре раза. Помимо почтовых грузов беспилотники могут доставлять медикаменты, провизию и любую другую корреспонденцию в места, где нет дорог, дополняется в сообщении.
Сейчас в Иннополисе разрабатывается система управления с искусственным интеллектом, которая позволит беспилотнику корректировать траекторию движения и определять местоположение в реальном времени в зависимости от текущей обстановки, реагируя на препятствия, которых не должно было быть изначально, подчеркнули в ведомстве.
Университет Иннополис — новый российский вуз, специализирующийся на образовании и научных исследованиях в области современных информационных технологий и робототехники, подготовке высококвалифицированных кадров для ИТ-индустрии. Университет предоставляет образовательные гранты студентам по результатам конкурсного отбора. Направления обучения: компьютерные технологии, управление разработкой ПО, безопасность компьютерных систем и сетей, системы управления большими данными, робототехника.
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