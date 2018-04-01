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Китай затопил свою космическую станцию
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Китай затопил свою космическую станцию 

Lenta.ru 15 часов назад
Фото: Fraunhofer Institute FHR via AP
Китайская космическая станция «Тяньгун-1» (Небесный дворец-1) сгорела в атмосфере над южной частью Тихого океана. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на ведомственное управление Народно-освободительной армии Китая.
Пилотируемая станция вошла в атмосферу в 08:15 по пекинскому времени (03:15 мск) в южной части Тихого океана. Большинство обломков сгорели, не долетев до поверхности планеты.
«Тяньгун-1» массой 8,5 тонны, длиной 12 метров и диаметром 3,3 метра вывели на орбиту в сентябре 2011 года. В последующие два года к ней дважды пристыковывались корабли серии «Шэньчжоу», однако контроль над ней был утрачен. Специалисты связывают это с тем, что двигатели, предназначенные для коррекции орбиты, израсходовали все топливо.
В настоящее время у Китая на земной орбите остается космическая лаборатория «Тяньгун-2». Это модель для проверки технологий жизнеобеспечения для будущей китайской многомодульной орбитальной станции.
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