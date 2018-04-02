Telegram объяснил невыполнимость требований ФСБ

Представители Telegram заявили в ответ на уведомление Роскомнадзора , что передача ФСБ ключей шифрования «невозможна технически». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе.

По словам Динзе, у администратора мессенджера «в существующей архитектуре ни при каких условиях» нет доступа к данным, которые позволяют декодировать сообщения.

Юрист отметил, что пользователи Telegram могут обмениваться сообщениями двумя способами — в облачных или в секретных чатах. Сообщения из секретных чатов никогда не хранятся на серверах, а переписка из облачных чатов хранится в зашифрованном виде в разных местах.

Сообщения из облачных чатов распределяются между разными подсистемами, которые находятся в разных странах и управляются разными юрлицами.

20 марта Роскомнадзор отправил Telegram уведомление «о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации» и дал мессенджеру 15 дней на передачу необходимых данных ФСБ.

Предупреждение является первым этапом процедуры блокировки в России : когда 15 дней истекут, Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки Telegram (если мессенджер не предоставит данные спецслужбе).

В декабре прошлого года Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи шифрования по «закону Яровой».