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Telegram объяснил невыполнимость требований ФСБ
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Telegram объяснил невыполнимость требований ФСБ 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представители Telegram заявили в ответ на уведомление Роскомнадзора, что передача ФСБ ключей шифрования «невозможна технически». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе.
По словам Динзе, у администратора мессенджера «в существующей архитектуре ни при каких условиях» нет доступа к данным, которые позволяют декодировать сообщения.
Юрист отметил, что пользователи Telegram могут обмениваться сообщениями двумя способами — в облачных или в секретных чатах. Сообщения из секретных чатов никогда не хранятся на серверах, а переписка из облачных чатов хранится в зашифрованном виде в разных местах.
Сообщения из облачных чатов распределяются между разными подсистемами, которые находятся в разных странах и управляются разными юрлицами.
20 марта Роскомнадзор отправил Telegram уведомление «о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации» и дал мессенджеру 15 дней на передачу необходимых данных ФСБ.
Предупреждение является первым этапом процедуры блокировки в России: когда 15 дней истекут, Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки Telegram (если мессенджер не предоставит данные спецслужбе).
В декабре прошлого года Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи шифрования по «закону Яровой».
 Ещё 30 источников 
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