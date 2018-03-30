Площадь Сахары выросла на 10% за сто лет

Климатологи: площадь Сахары увеличилась на 10% за последний век

Долговременные природные климатические колебания и глобальное потепление расширили границы Сахары примерно на 10% за последнее столетие, что уже негативно сказалось на жизни стран Северной Африки, говорится в статье, опубликованной в Journal of Climate.

"Сильнее всего от этого процесса пострадал бассейн озера Чад — здесь границы пустыни сдвинулись к югу, и оно начало высыхать. Следы этого процесса — уменьшение уровня осадков — заметны не только в отдельных частях центральной Африки, но и во всем регионе в целом. Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что воды в этом огромном бассейне стало заметно меньше", — заявил Сумант Нигам (Sumant Nigam) из университета Мэриленда в Колледж-Парке (США).

Пустыня Сахара не всегда была покрыта песками. В относительно недавнем прошлом — 10 тысяч лет и примерно 30-50 тысяч лет назад — она представляла собой гигантскую зеленую равнину, покрытую травянистыми растениями и кустарниками. Зеленая Сахара, как считают сегодня антропологи, помогла нашим предкам покинуть Африку и распространиться по всей Земле.

Сегодня многие климатологи, как отмечает Нигам, считают, что Сахара может исчезнуть в ближайшее время из-за повышения уровня осадков, связанное с тем, что глобальное потепление усилит и "сдвинет" муссоны в стороны Сахары и ее южной "младшей сестры", полупустыни Сахель. В результате этого оба региона должны превратиться в саванны уже к концу века.

Нигам и его коллега Натали Томас (Natalie Tomas) заявляют, что пока все происходит наоборот — границы Сахары растут, а не уменьшаются, захватывая новые территории не только на севере, но и на юге, где этого никто не ожидал увидеть.

Ученые пришли к такому выводу, проанализировав данные, которые спутники получали в последние годы, а также замеры уровня осадков и воды в африканских реках, которые собирали метеостанции, установленные у берегов реки Нигер и в других регионах континента еще в начале века. Они использовали эту информацию для составления детальной климатической модели Сахары и Сахеля.

Используя эту модель, ученые "прокрутили" время назад и попытались понять, какие факторы могут влиять на расширение и уменьшение площади пустыни и ее "младшей сестры".

Как показали эти расчеты и замеры, площадь Сахары не уменьшается, а наоборот, постоянно растет — она выросла примерно на 10% за последний век, причем большая часть этого роста пришлась на южные регионы Африки, где она должна уступать место саваннам. В результате этого площадь пустыни выросла на миллион квадратных километров, а Сахель — уменьшился аналогичным образом.

Это, как отмечает Нигам, говорит о том, что в расширении Сахары "виноват" не только человек, но и природа. В том случае, если бы ее наступление было обусловлено лишь глобальным потеплением, сдвигались бы только ее северные границы из-за расширения ячеек циркуляции ветров над экватором и тропиками.

Экспансия Сахары на юг, как выяснили ученые, связана с так называемой Атлантической многодекадной осцилляцией — долгосрочными колебаниями температур вод в Атлантике, и аналогичными процессами в Тихом океане. Уменьшение температур в Атлантике и в Тихом океане, как обнаружили климатологи, ведет к резкому падению в уровне осадков в Сахеле, что уже привело к резкому расширению Сахары в конце прошлого века и лишило озеро Чад большей части запасов воды.

Сейчас, как отмечают исследователи, Сахара растет с достаточно низкой скоростью, так как температуры вод в Атлантике пока находятся в "плюсе" по сравнению со среднестатистическими значениями. В будущем, темпы ее роста могут резко усилиться, когда океан станет холодным, что может вызвать массу проблем для жителей перенаселенных и пустынных стран Северной и Центральной Африки, испытывающих проблемы с доступом к чистой воде уже сегодня.