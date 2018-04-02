За последний век Сахара выросла на Чукотку

Американские исследователи подсчитали, насколько увеличилась территория Сахары с начала XX века. Оказалось, что пустыня присоединила к себе области, сопоставимые по площади с Чукотским автономным округом . Исследование опубликовано в Journal of Climate.

Чтобы отследить, как изменялись границы пустыни, ученые использовали данные об осадках, полученные с помощью сети метеопунктов по всей Африке. Они решили, что «пустыней» можно назвать территорию, где выпадает 10 см осадков или меньше. С учетом этого исследователи обнаружили, что с 1920 по 2013 год площадь Сахары выросла почти на 700 тысяч км2. Ученые отмечают, что это равняется площади Техаса, второго по размеру штата США . Из субъектов РФ самым близким по площади аналогом можно назвать Чукотский автономный округ.

Причинами роста пустыни ученые называют как естественные процессы (Североатлантическую осцилляцию — изменения температуры вод в северной части Атлантики), так и деятельность человека. С тех пор, как осцилляция вступила в «холодную» фазу в 1950-е годы, количество осадков в саваннах к югу от Сахары значительно снизилось.

«Два фактора накладываются друг на друга, и оба ведут к расширению Сахары, особенно на южной границе», — пояснил один из авторов работы, сотрудник Мэрилендского университета в Колледж-Парке Сумант Нигам.

Впрочем, не все ученые согласны с выводами статьи. Климатолог из Национального центра атмосферных исследований Кэвин Тренберт считает, что данные метеопунктов в Африке ненадежны и их явно недостаточно, чтобы основывать на них масштабные исследования. Кроме того, он сомневается, что климатические изменения могут носить линейных характер, как их описывают авторы статьи.