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За последний век Сахара выросла на Чукотку
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За последний век Сахара выросла на Чукотку 

Индикатор 1 час назад
Фото: Gozitano/Pixabay
Американские исследователи подсчитали, насколько увеличилась территория Сахары с начала XX века. Оказалось, что пустыня присоединила к себе области, сопоставимые по площади с Чукотским автономным округом. Исследование опубликовано в Journal of Climate.
Чтобы отследить, как изменялись границы пустыни, ученые использовали данные об осадках, полученные с помощью сети метеопунктов по всей Африке. Они решили, что «пустыней» можно назвать территорию, где выпадает 10 см осадков или меньше. С учетом этого исследователи обнаружили, что с 1920 по 2013 год площадь Сахары выросла почти на 700 тысяч км2. Ученые отмечают, что это равняется площади Техаса, второго по размеру штата США. Из субъектов РФ самым близким по площади аналогом можно назвать Чукотский автономный округ.
Причинами роста пустыни ученые называют как естественные процессы (Североатлантическую осцилляцию — изменения температуры вод в северной части Атлантики), так и деятельность человека. С тех пор, как осцилляция вступила в «холодную» фазу в 1950-е годы, количество осадков в саваннах к югу от Сахары значительно снизилось.
«Два фактора накладываются друг на друга, и оба ведут к расширению Сахары, особенно на южной границе», — пояснил один из авторов работы, сотрудник Мэрилендского университета в Колледж-Парке Сумант Нигам.
Впрочем, не все ученые согласны с выводами статьи. Климатолог из Национального центра атмосферных исследований Кэвин Тренберт считает, что данные метеопунктов в Африке ненадежны и их явно недостаточно, чтобы основывать на них масштабные исследования. Кроме того, он сомневается, что климатические изменения могут носить линейных характер, как их описывают авторы статьи.
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