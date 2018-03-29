Россия вывела на орбиту военный спутник

Ракета-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

«В 20.38 с пусковой установки 4 площадки 43 государственного испытательного космодрома «Плесецк» боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1В» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — цитирует РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Руководил пуском командующий Космическими войсками — заместитель главкома ВКС Александр Головко . Все предстартовые операции и старт «Союза» прошли в штатном режиме.

Ракета-носитель «Союз-2» успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат Минобороны. «Ракета-носитель легкого класса „Союз-2.1В“ в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении. Выведение спутника на целевую орбиту займет несколько часов.