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Россия вывела на орбиту военный спутник
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Россия вывела на орбиту военный спутник 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Ракета-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк.
«В 20.38 с пусковой установки 4 площадки 43 государственного испытательного космодрома «Плесецк» боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1В» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — цитирует РИА «Новости» сообщение Минобороны.
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Руководил пуском командующий Космическими войсками — заместитель главкома ВКС Александр Головко. Все предстартовые операции и старт «Союза» прошли в штатном режиме.
Ракета-носитель «Союз-2» успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат Минобороны. «Ракета-носитель легкого класса „Союз-2.1В“ в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении. Выведение спутника на целевую орбиту займет несколько часов.
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