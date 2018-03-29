Глава подразделения Windows покинет Microsoft

Терри Майерсон , глава подразделения, отвечающего за операционную систему Windows в корпорации Microsoft , покинет свой пост. Об этом в четверг сообщил глава Microsoft Сатья Наделла в письме сотрудникам, опубликованном на официальном сайте компании.

Майерсон работал в компании на протяжении 21 года, в 2013 году он был назначен главой подразделения Windows.

"С изменениями приходит новый этап развития, этап, который мы запланировали, это новая глава для Терри Майерсона за пределами Microsoft. Терри много сделал для того, чтобы помочь мне прийти к новой организационной структуре, я глубоко ценю его лидерство и знания", — говорится в заявлении Наделлы.

Как отмечает газета The Wall Street Journal , после ухода Майерсона подразделение Windows будет разделено на два отдела. Один из них под руководством главы облачной платформы Azure Скотта Гатри займется работой над платформенными технологиями, на основе которых партнеры Microsoft разрабатывают свои приложения и сервисы. В ведении Гатри также окажутся проекты компании по дополненной реальности и искусственному интеллекту.

Второй отдел, во главе которого встанет Раджеш Джа, нынешний руководитель подразделения Microsoft Office, будет отвечать за разработку электронных устройств Microsoft и развитие операционной системы Windows.