Ещё
Дети изобрели беспилотник для контроля загрязнений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дети в красноярском «Кванториуме» изобрели беспилотник для контроля загрязнения воздуха 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Учащиеся детского центра "Кванториум" в Красноярске изобрели беспилотный летательный аппарат (БЛА) для анализа загрязнения атмосферного воздуха. Об этом в четверг сообщило министерство образования региона.
"Юные техники из красноярского "Кванториума" изобрели беспилотник для контроля загрязнения воздуха. Аппарат представляет собой мультироторную платформу, на которой установлен газоанализатор, способный распознать состав воздуха по ряду параметров. Степень концентрации ядовитых веществ укажет на источник загрязнения", — говорится в сообщении. Беспилотник оснащен специальным оборудованием и способен подняться на высоту до 200 метров.
Краевой фонд науки в рамках конкурса выделил на изобретение 50 тыс. рублей. Над проектом работают четверо воспитанников "Кванториума".
"Одна из сложностей в контроле экологической ситуации — найти источник загрязнения. Я подумал, что с воздуха это делать проще и быстрее. Так возникла идея создать беспилотный летательный аппарат для мониторинга загрязнения атмосферы, над которым мы продолжаем работу вместе с Николаем Карнауховым, Ярославом Опеньховским и Артемом Першиным", — приводятся в сообщении слова руководителя команды Александра Комиссаренко.

О технопарках

Технопарки "Кванториум" — площадки, где дети в проектном формате решают реальные кейсы и задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. Парки открываются в рамках инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей", утвержденной Агентством стратегических инициатив в мае 2015 года. Она предполагает создание среды для ускоренного развития детей от пяти до 18 лет в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.
Детский технопарк в Красноярске был открыт 21 апреля. Объем инвестиций в проект составил 172 млн рублей, из них 56,3 млн рублей — средства федерального бюджета, 75,7 млн рублей выделил Красноярский край, 40 млн рублей инвестировал "Норникель".
ТАСС: последние новости
Дуров сообщил о скором восстановлении работы Telegram Астронавты NASA начали выход в открытый космос Telegram частично восстановил работу после масштабного сбоя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово82
Юлия Скрипаль пошла на поправку98
Украина дала ответ по выдаче пранкера248
Китай готовит для США ответный удар89
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну306
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение