Россия запустит секретный спутник 

В конце 2018 года Россия запустит в космос спутник неизвестного назначения «Нейтрон». Об этом сообщает корпоративная газета НПО имени Лавочкина.
Издание сообщает, что запуск состоится в четвертом квартале нынешнего года с космодрома Плесецк. Аппарат будет доставлен в космос при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а».
Газета не уточняет, каково назначение спутника. Тем не менее известно, что космодром в Архангельской области используется для запусков в интересах Министерства обороны России. Больше о спутнике «Нейтрон» ничего не известно, так как ранее он никогда не упоминался.
В конце января американское издание Washington Free Beacon сообщило, что Россия разрабатывает оружие, которое сможет уничтожить все космические спутники США. По их данным, новое вооружение станет «набором возможностей для воздействия на спутники во всех орбитальных режимах», а некоторыми из них будут лазерное и кибероружие, а также системы противоракетной обороны А-235 и радиоэлектронной борьбы. Сообщалось, что в данный момент Россия испытывает «спутники-убийцы» и пытается оснастить истребители МиГ-31 противоспутниковыми ракетами.